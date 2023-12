CUNEO/ Giovani scienziati ospiti al NUoVO: mercoledì focus sull'epidemiologia molecolare

Come è cominciata l’epidemia di Xylella fastidiosa che sta colpendo gli uliveti pugliesi? A cosa è dovuta la comparsa di numerosi casi di tubercolosi resistente agli antibiotici in diversi paesi europei nel 2016? Quale sarà il ceppo virale di influenza più comune la prossima stagione? Queste sono alcune delle domande a cui Menardo proverà a rispondere attraverso le evidenze di studi di epidemiologia molecolare, dimostrando come questa possa dare informazioni preziose per disegnare strategie di controllo delle epidemie, migliorare la gestione delle resistenze ai farmaci e per lo sviluppo dei vaccini.

L'ingresso agli incontri di «Scienza al NUoVO», che sul modello del format anglosassone «Pint of Science» prevedono una presentazione del tema e un confronto costante col pubblico in senso sorizzontale durante il quale ci sarà anche la possibilità di bere e mangiare, è libero. Informazioni sul sito www.nuovocuneo.it.