Giornata mondiale dell'ambiente, la sfida del Polo Agrifood di Cuneo parte dal cibo

CUNEO CRONACA - Oggi, 5 giugno, si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, ricorrenza istituita nel 1972 e diventata nel corso dei decenni uno strumento fondamentale per portare l’attenzione sul tema della salvaguardia e della tutela del nostro pianeta. Per proteggere l’ambiente, ognuno può fare la propria parte. Il Polo Agrifood della Regione Piemonte, realtà gestita dal Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo che raggruppa piccole, medie e grandi imprese, enti di ricerca, laboratori ed associazioni operanti nel settore agroalimentare con l’obiettivo di portare avanti azioni comuni nel campo della ricerca e dell’innovazione, partecipa orgogliosamente a questo percorso, mettendo a disposizione delle imprese un concreto supporto in termini di sostenibilità.

Nello specifico, tra le aree tematiche del Polo ce n’è una dedicata alla "sostenibilità delle produzioni agroalimentari", che pone un’attenzione particolare alla gestione virtuosa delle produzioni alimentari, perseguita seguendo diverse strade: il recupero e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti delle filiere agroalimentari, secondo i principi dell’economia circolare, l’utilizzo di innovazioni per la gestione dei processi di trasformazione che possano ridurre l’impatto ambientale e lo spreco alimentare, e la razionalizzazione dell’impiego delle risorse nei processi produttivi. Il tutto con il fine ultimo di contribuire al miglioramento della produttività e redditività delle aziende agroalimentari del territorio, ma in modo sostenibile.

Diversi sono i progetti che in questi anni sono stati realizzati attraverso il Polo Agrifood, finalizzati ad esempio a ridurre gli sprechi alimentari attraverso il prolungamento della durata degli alimenti freschi con innovative tecniche di sanitizzazione a basso impatto ambientale, oppure allo sviluppo e impiego di materiali biodegradabili e compostabili per il confezionamento, o ancora alla produzione di nuovi ingredienti funzionali a partire dai sottoprodotti di filiere importanti del territorio (come quella risicola e vitivinicola), ridando valori agli scarti.

Tra le iniziative messe in campo dal Polo Agrifood, anche uno specifico laboratorio, il "Packlab", che fornisce servizi per l’innovazione nel campo del confezionamento alimentare focalizzati ad una riduzione dell’utilizzo della plastica. "Questa giornata è particolarmente importante perché serve per far capire che ognuno di noi, che sia produttore o consumatore, con le proprie scelte contribuisce alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente – commenta il responsabile del Polo Agrifood Dario Vallauri -: la sostenibilità è alla base dei nostri progetti ed è un elemento chiave per lo sviluppo futuro: in questo senso, il Polo è uno strumento al servizio delle imprese per offrire il proprio supporto in termini di innovazione”.

Anche quella del 7 giugno, dedicata in tutto il mondo alla sicurezza alimentare, è un’altra giornata che il Polo Agrifood sente particolarmente per l’importanza del tema affrontato. Il miglioramento della sicurezza alimentare è uno dei principali obiettivi del Polo, attraverso l’innovazione tecnologica, nuovi approcci gestionali, tecniche produttive e di trasformazione per ottenere specifiche caratteristiche salutistiche e di igiene dei prodotti.