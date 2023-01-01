Cuneo, giornata di prevenzione con il "Reuma Day Tour": visite gratuite e informazione al Carle

CUNEO CRONACA - Farà tappa anche a Cuneo, come in altri dieci ospedali piemontesi, il “Reuma Day Tour”, promosso da Will Care in collaborazione con Aapra (Associazione Ammalati Pazienti Reumatici Autoimmuni) e numerose realtà associative e scientifiche del settore.

L’appuntamento è fissato per giovedì 9 ottobre. Al mattino sarà allestito un desk informativo, in collaborazione con Acumar (Associazione Cuneese Malati Reumatici), nell’atrio del reparto di Reumatologia dell’ospedale Carle.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, si terranno consulti gratuiti con i reumatologi, nella palestra di terapia occupazionale della Reumatologia. La prenotazione è obbligatoria al numero 392 403 0951.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte ed è stata approvata dall’Assessorato alla Sanità, che ne ha riconosciuto il valore in termini di prevenzione, sensibilizzazione e supporto ai pazienti reumatologici.