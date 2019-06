Cuneo, tanti bambini all'inaugurazione del progetto Zooart Arca per il parco di Madonna dell’Olmo

Una folla di bambini, tanto sole e un gran clima di festa alla presentazione di ZOOART ARCA a Madonna dell'Olmo. Un progetto partecipato a cui hanno voluto prendere parte tutti, dall'amministrazione alla Pro loco, dal Politecnico al collettivo Orizzontale, dai ragazzi delle scuole elementari e medie agli abitanti.

Dopo una settimana di cantiere di autocostruzione, con gli studenti e gli architetti, si è presentata la nuova ARCA o meglio le due nuove “ARCHE”, contenitori progettati da il collettivo Orizzontale, in cui sono stati esposti gli 8 progetti in grande scala per il cuore del quartiere e le 8 nuove visioni per il Parco. Progetti ideati per la frazione dai 30 studenti laureandi del Politecnico di Torino durante il corso professionalizzante ZOOART ARCA 2019, partito lo scorso marzo al Castello del Valentino

Partendo dalla grave situazione che ha afflitto il parco, di cui sono state asportate totalmente le piante attaccate dal tarlo asiatico, si sono messe a punto nuove idee per rigenerarlo, idee che rimarranno visibili alla cittadinanza sino al 9 settembre proprio all’interno dei due contenitori posizionati nel parco.

Sono state quindi presentate le nuove visioni e si è festeggiato insieme agli abitanti ed ai bambini, con merenda, giochi ed una performance collettiva.

L’attrice Elisa Dani ha invitato infatti i ragazzi ad una esibizione che si concludeva con la piantumazione di un primo albero, un gelso, come passo iniziale verso una nuova vita del parco.

L’ARCA resterà nel parco per tutta l’estate come contenitore espositivo e come spazio relax ombreggiato, fiorito e aperto a tutti i cittadini.

L’iniziativa è organizzata e promossa da: Associazione Art.ur con il patrocinio e il sostegno di: Regione Piemonte, della Città di Cuneo e della Città di Alba con il contributo di: Fondazione CRT, Fondazione CRC, con la partnership di: Politecnico di Torino - Workshop ARCA 2019 (docente prof. Daniele Regis, tutor arch. Roberto Olivero), Pro loco Madonna dell’Olmo, Collettivo Orizzontale.

Sponsor tecnici: Garden Vivaio Roagna, Goliardi, Market Compensati.