CUNEO/ Famiglia sei Granda: il grazie del presidente Ribero per il successo della diretta Facebook

CUNEO CRONACA - La diretta FB con il prof. Ezio Aceti organizzata per la decima edizione di "Famiglia sei Granda” ha avuto un successo superiore alle aspettative, con oltre 600 connessioni costanti (dato che, trattandosi di famiglie, è da moltiplicare almeno per 3), per questo il presidente del Forum Famiglie di Cuneo ha voluto fare una lettera di ringraziamento al giornale online

"Gentile Direttore, la diretta Facebook sulla pagina del Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo svoltasi come evento inaugurale della 10a edizione di “Famiglia sei Granda”, ha sfiorato le 600 connessioni costanti per tutta la sua durata.

Immaginando che dietro ogni connessione ci fosse almeno una coppia, se non una intera famiglia, significa che all’evento organizzato in occasione della Giornata internazionale della famiglia indetta dall’Onu, hanno partecipato oltre 1.500 persone.

Un risultato inaspettato, raggiunto senza dubbio grazie al nome del protagonista, il prof. Ezio Aceti, che ha dialogato con le famiglie della provincia di Cuneo e di tutta Italia per quasi due ore sul tema “Convivenza forzata vs Convivenza per scelta – Famiglia palestra di gratuità”.

Il nostro grazie però, va anche e soprattutto alla sua testata giornalistica, che anche in questa occasione ci ha supportato dando spazio alla notizia della nostra iniziativa.

Per chi non avesse avuto modo di connettersi in diretta, la registrazione della serata continuerà a rimanere on line e raggiungibile sia dal sito www.forumfamigliecuneo.org e sia da www.famigliaseigranda.it, mentre chi vorrà potrà ancora inviare delle domande sui commenti della pagina Facebook a cui il prof. Ezio Aceti risponderà appena possibile.

Anche durante l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, “Famiglia sei Granda” vuole essere vicina alle famiglie per dar loro quella centralità che non solo meritano ma si conquistano giorno per giorno. Per questo stiamo cercando di organizzarci per proporre un nuovo appuntamento, di cui speriamo di potervi dare resto notizia".

Silvio Ribero

Presidente Forum della associazioni familiari della provincia di Cuneo