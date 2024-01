CUNEO/ L'ombra e la luce tra cinema e ambiente nelle prossime conferenze dell'Unitre

CUNEO CRONACA - Le conferenze dell’Università della Terza Età di Cuneo proseguono, tenendosi sempre alle ore 15:30 presso il cinema Monviso. L'ingresso è riservato agli associati in regola con il tesseramento per l'anno accademico 2023/2024.

Lunedì 29 gennaio, Roberto Dutto approfondirà il tema "Ombra: suggestioni di un’assenza che ci conduce al mondo del cinema". L'ombra, è essa una presenza o un’assenza? Un mistero intrigante o inquietante? Compagna silenziosa nelle nostre passeggiate o un'area oscura che riflette la nostra interiorità? Lontana dall'essere un semplice disturbo, l'ombra può rivelarsi scomoda. Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, il buio non è sempre fonte di paura, né l'assenza di luce equivale a un vuoto.

Il viaggio attraverso il tema dell'ombra, dalla sua origine nell'antichità fino al nostro secolo, esplora la sua influenza nell'arte, dalla pittura agli sviluppi artistici successivi, fino a toccare temi filosofici. In questo percorso, ci avvicineremo al mondo del cinema, per eccellenza l'arte della luce, che inevitabilmente si confronta con la sua assenza: l'ombra. Sullo schermo, l'ombra è stata utilizzata in svariate sfumature per esprimere emozioni, costruire ambienti e delineare caratteri, poiché in quella oscurità si nasconde una parte di noi stessi e la nostra vita è costantemente in dialogo con l'ombra.

Roberto Dutto, insegnante di lettere in pensione, si dedica alla ricerca storica locale sul Novecento e collabora da anni con il giornale 'La Guida', curando una rubrica dedicata al cinema. Da oltre quarant'anni è animatore di proiezioni sia nella forma del cineforum sia nella programmazione della Sala Lanteri.

Il tema della conferenza di giovedì 1° febbraio sarà "Svelare il lato oscuro della luce: implicazioni ecologiche, astronomiche e umane", presentato da Federico Pellegrino di Sideralis APS. La diffusione dell’illuminazione artificiale ha rivoluzionato la vita notturna umana ma ha portato con sé l'inquinamento luminoso, alterando profondamente l'ambiente notturno naturale.

La conferenza esplorerà le implicazioni ecologiche, astronomiche e umane di tale inquinamento. Sottolineando l'importanza di strategie di mitigazione innovative, la conferenza metterà in luce come l'inquinamento luminoso influenzi gli ecosistemi, ostacoli la ricerca astronomica e incida sulla salute e sul benessere umano. Si discuterà anche di tecnologie avanzate e iniziative internazionali per ridurre l'impatto dell'inquinamento luminoso, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la conservazione del cielo notturno.

Federico Pellegrino, guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte, si dedica al turismo esperienziale e astroturismo nel territorio delle Alpi sud-occidentali, con una particolare attenzione alle valli Stura e Grana. Attualmente, si occupa anche di divulgazione scientifica e di laboratori didattici per bambini."