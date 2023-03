CUNEO/ Enoch Arden, il monologo di Strauss domenica per "Incontri d'Autore"

CUNEO CRONACA - Domenica 12 marzo, alle 16, quarto appuntamento della rassegna primaverile di Incontri d'Autore nello Spazio Incontri della Fondazione Crc, in via Roma 15. “Un racconto tra voce e pianoforte, intessuto di sentimenti, immagini evocative e passioni umane. Rievocazione di un tempo remoto per trascorrere un’ora di puro romanticismo, quasi come una carezza delicata e suadente, che commuove e coinvolge i nostri sensi”.

Enoch Arden è un poema in versi dell’autore di epoca vittoriana Lord Alfred Tennyson. Risalente al 1864, fu rielaborato alla fine del secolo da Richard Strauss, che ne fece un monologo per pianoforte. La storia, semplice quanto toccante, vede protagonisti tre ragazzi, Enoch, Philip ed Annie, i quali trascorrono la propria giovinezza in una cittadina marittima del sud dell’Inghilterra. Come nelle più classiche storie d’amore, i due giovani uomini perderanno entrambi la testa per Annie, ma sarà il protagonista a conquistarla e sposarla, finché il destino e la necessità lo portano a doversi imbarcare e lasciare moglie e figli. E nuovamente, seguendo i canoni dei drammi romantici più travagliati, la storia cambia direzione, con Philip che torna discretamente e completamente nella vita di Annie.

La vicenda si svolge tra toni quasi bucolici e momenti di sentimentalismo puro e appassionato, lasciando chi ascolta in una condizione di vera e propria attesa per l’epilogo. E questa versione musicata dell’opera ci fa arrivare questa percezione in modo impeccabile, infatti è carica di sfumature narrativamente potenti ed emozionanti. L’effetto acustico del pianoforte porta lo spettatore in una dimensione che supera il puro ascolto ma è in grado di svegliare tutti i sensi e lascia immaginare perfettamente tutto ciò che viene raccontato. La narratrice accompagna gli ascoltatori in un’altra epoca e rende chiari e vivi tutti i sentimenti che Lord Tennyson ha scritto. Enoch Arden offre al pubblico un’ora di romanticismo tipicamente “europeo“, suggestivo e persino commovente.

Elena Zegna, attrice e docente si è laureata in Storia del Teatro presso l’Università di Torino. Ha studiato recitazione con M. Scaglione; si è perfezionata come speaker e in lettura poetica presso il Centro di dizione e fonetica di I. Bonazzi e in doppiaggio presso il C.T.A. di Milano. Ha realizzato spettacoli teatrali e reading musicali presso importanti Teatri torinesi tra i quali Carignano, Alfieri, Gobetti, Piccolo Regio. E’ stata speaker pubblicitaria per la Giorgio Risi e doppiatrice presso la Merak Film di Milano, è presentatrice e voce recitante in occasione di vari eventi. Tiene corsi di recitazione, comunicazione e formazione docenti per la Provincia di Torino, di lettura espressiva e public speaking. Insegna presso le Biblioteche Civiche nell’ambito del progetto Nati per leggere. Partecipa, come lettrice, a premiazioni di concorsi letterari e alla presentazione di libri di narrativa, di poesia e di teatro. Recita come voce narrante in letture-concerto con vari programmi di poesia e prosa, a rassegne di musica e letteratura su territorio nazionale, per il Circolo dei Lettori, il Circolo della Stampa, l’Unione Musicale, la Fondazione Bottari Lattes, il Salone del libro, la Sacra di San Michele. Si è esibita a Genova presso Palazzo Rosso, a Viterbo presso l’Università La Tuscia, all’isola d’Elba a Campolofeno, a Monopoli per Apuliantiqua, a Napoli presso Villa Floridiana, in Val d’Aosta, Trentino, Veneto e Friuli per importanti rassegne musicali.

Eliana Grasso, pianista torinese, inizia gli studi musicali all’età di quattro anni sotto la guida di Lorena Sancin. Giovanissima, vince numerosi concorsi nazionali ed internazionali quali il Premio Yamaha (Stresa), il Premio J. S. Bach (Sestri Levante), il Concorso Premio Clementi e numerosi altri. A tredici anni debutta eseguendo il concerto in re maggiore di Haydn con l’Orchestra Sinfonica di Mulhouse. Nel 1995 si classifica terza assoluta al Concorso Internazionale di S. Pietroburgo. Si diploma nel 2000 e nel 2005 consegue il Diploma Accademico di II livello, entrambi con il massimo dei voti. Si perfeziona presso l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola e l’Accademia di Alto perfezionamento di Cremona e studia con Emanuele Arciuli, Paul Badura-Skoda, Massimiliano Damerini, Andrea Lucchesini, Sijavuš Gadžijev, Franco Scala, Riccardo Risaliti, Jeffrey Swann, Pietro de Maria. Nel 2007 si laurea a pieni voti in Scienze Internazionali e Diplomatiche, con una tesi sui finanziamenti europei per la musica, ottenendo una borsa di studio dalla Fondazione CRT di Torino. Svolge intensa attività concertistica, esibendosi in Italia e all’estero come solista in prestigiose stagioni concertistiche quali MITO Settembremusica, Rivolimusica, I Concerti di Primavera dell’Università della Tuscia, OSM Mulhouse, Incontri musicali della Fondazione William Walton, Settembre Musicale Orta ed in prestigiosi teatri quali la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico di Verona, Palazzo Labia a Venezia, l’Hermitage di San Pietroburgo, l’Auditorium del Politecnico di Torino.

Prossimi appuntamenti:

Domenica 26 marzo

PIANO RECITAL

Pier Luigi Camicia pianoforte

Musiche di P.I. Čajkovskij, M. Musorgskij

Domenica 16 aprile

DUO DI BACCO

Gaetano Di Bacco sassofono Giuliano Mazzoccante pianoforte

Musiche di F. W. Ferling, C. Debussy, G. Gershwin

Domenica 14 maggio

QUINTETTO DI FIATI ASTRUM

Musicisti dell’Orchestra Sinfonca Nazionale della RAI

Luigi Arciuli flauto Nicola Patrussi oboe Salvatore Passalacqua clarinetto

Gabriele Amarù corno Bruno Giudice fagotto

CHIESA DEL SACRO CUORE – Cuneo ore 16.00

Domenica 2 aprile

STABAT MATER

di G.B. Pergolesi

Martina Malavolti soprano Valeria Gruppi mezzosoprano

Nicola Dho, Vera Anfossi violini Isabella Slamig viola Laura Manca violoncello

Coro femminile del Liceo Musicale Bianchi-Virginio

Claudia Ferrari voce recitante

Flavio Becchis M°concertatore e direttore

Nina Monaco messa in scena

coordinamento artistico di Elda Giordana

luci e audio Raffaele Berardo, Lorenzo Mondino;

costumi Serena Collet “Cose così“

La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione Crc, della Fondazione Crt e il Patrocinio del Comune di Cuneo e del Soroptimist International Club di Cuneo.

E’ possibile acquistare on line i biglietti e gli abbonamenti su: www.ticket.it.