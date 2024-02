CUNEO/ "Elva, la montagna, un montanaro": serata con Pro Natura al cinema Monviso

CUNEO CRONACA - Mercoledì 14 febbraio, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre 14 a Cuneo, Franco Baudino presenta: "Chiamo, nessuno risponde. Elva, la montagna, un montanaro".

Franco Baudino è il protagonista del documentario realizzato da Davide Demichelis, giornalista e regista, su Elva in alta Val Maira, una delle valli più affascinanti del Piemonte. Montanaro per scelta, Baudino racconta il suo amore per la montagna e la sua gente nell’arco di un anno in cui appare una montagna sempre diversa e in continua trasformazione.

La serata è organizzata da Pro Natura Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo. L'ingresso è libero.