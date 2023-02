CUNEO/ "Elogio della biblioteca": quell'immenso patrimonio di libri di Mario Cordero

CUNEO CRONACA - Venerdì 24 febbraio, alle 17,30, presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc (Via Roma 15, Cuneo), verrà presentato pubblicamente il volume Elogio della biblioteca, a cura di Mario Cordero e Giorgio Olivero. Il libro è stato realizzato dalla Fondazione Crc nell’ambito del progetto Donare: nel 2017 Mario Cordero − già Dirigente dei Servizi Culturali del Comune di Cuneo, responsabile della rete museale dell’Associazione Culturale “Marcovaldo” e Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza in provincia di Cuneo − affidò alla Fondazione l’intera sua biblioteca personale, frutto di una vita di ricerca e studio e composta da oltre 8.500 volumi che spaziano tra arte, cataloghi di mostre, letteratura, antropologia, geografia e viaggi, storia locale, filosofia, montagna, religione e altri temi ancora. La Fondazione CRC ha preso in carico questo prezioso patrimonio, catalogando il fondo librario e mettendolo a disposizione di tutti, a partire dal 2019, presso la sede di Cuneo dell’Università degli studi di Torino.

Il volume Elogio della biblioteca rappresenta la conclusione di questo percorso: nelle sue pagine sono raccolte numerose citazioni di importanti letterati, sulla centralità della biblioteca nella nostra società, e alcune riflessioni di Mario Cordero sul ruolo che la lettura e i libri hanno avuto nella sua vita. Il volume è inoltre impreziosito dalle fotografie di Giorgio Olivero, che permettono di accompagnare il visitatore nelle stanze cui era originariamente collocata la biblioteca.

Alla serata di venerdì 24 febbraio prenderà parte il professor Giovanni Tesio, già ordinario di letteratura italiana presso l’Università del Piemonte Orientale: l’ingresso alla serata è libero e gratuito, gli interessati possono prenotarsi compilando il form disponibile QUI. “Dopo un ampio lavoro realizzato in stretta collaborazione con il donatore, la biblioteca di Mario Cordero è interamente catalogata e a disposizione della comunità, presso la sede cuneese del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino” dichiara Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC.