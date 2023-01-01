A Cuneo la danza contemporanea va in scena: al Toselli un galà tra emozione e ricerca

CUNEO CRONACA - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, la Fondazione Egri per la Danza propone a Cuneo un doppio appuntamento dedicato al movimento e alla scena contemporanea. Il momento centrale sarà il Galà in programma sabato 18 aprile alle 21 al Teatro Toselli, una serata speciale che riunirà alcune significative realtà della danza contemporanea, tra linguaggi, visioni e sensibilità differenti.

Protagonista della serata sarà la Compagnia Naturalis Labor con “Take 2”, coreografia di Noa Zuk. Si tratta di un duetto intenso e delicato, nato dall’esperienza della coreografa con la Batsheva Dance Company. Sulle musiche di Ohad Fishof, i danzatori danno vita a un dialogo di coppia istintivo, tenero e imprevedibile, in cui il movimento si trasforma in relazione autentica.

Sul palco anche il Jeune Ballet Desoblique con “Encore des Jonquilles”, una creazione che racconta il percorso di una giovane paziente attraverso la malattia. Tra fragilità e forza, la coreografia restituisce un’esperienza intima e universale, trasformando il corpo in uno spazio di resistenza, cura e consapevolezza.

Nell’intervista, Raphael Bianco, vicepresidente della Fondazione EgriBiancoDanza di Torino, racconta il legame tra arte e malattia, evidenziando come il processo artistico possa diventare uno strumento di cura interiore.