Cuneo è palcoscenico: Mirabilia porta circo, danza e teatro in ogni piazza

CUNEO CRONACA - C’è un’energia che si muove, che cambia luoghi e persone, che accende luci nei borghi e nelle città e trasforma piazze in teatri e teatri in spazi di partecipazione. È l’energia di Mirabilia un festival in continua evoluzione che da diciannove anni attraversa il Piemonte per portare il meglio del circo contemporaneo, della danza, del teatro, del teatro urbano, in un abbraccio tra arti e territori.

“People Have the Power”, è questo il titolo della XIX edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto. A Cuneo dal 5 al 7 settembre 2025 Mirabilia THE FESTIVAL sarà una full immersion di tre giorni nello spettacolo dal vivo. Per questa edizione programmate 56 compagnie da: Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Perù, Ucraina e Cile con 150 repliche, 50 location, 11 prime assolute o nazionali, 16 debutti regionali.

TUTTI GLI SPETTACOLI DEL FESTIVAL

IL CIRCO

Si prosegue con l’anteprima della Compagnia Chilowatt che presenta Error#440 il 5 settembre alle 20.30 al Teatro Toselli; uno spettacolo che al contempo è conferenza, jam musicale, performance acrobatica. Il pubblico assiste a una sinestesia performativa dove le frontiere tra il visibile e l’udibile, tra scienza e immaginazione, si sciolgono in un’esperienza unica. Error#440 è un invito a guardare (e ascoltare) il mondo in modo diverso. Lo spettacolo Error#440 è stato sostenuto in fase di creazione in residenza artistica Artisti nei Territori dell’Associazione IdeAgorà attraverso il progetto PerformingLands.

Dal 5 al 7 settembre in Piazza Foro Boario una prima regionale di Matteo Borghetti alias Tobias Circus con Astolfo, spettacolo di clown psicologico dove tutto viene giocato sui sentimenti reali che l'attore suscita nel pubblico: stupore, imbarazzo, paura.

Per la street music Domenico Ciano, Mr Ritmo dal 5 al 7 settembre a Cuneo e il 28 settembre a Dogliani; una performance dinamica e ritmata che trasforma lo spazio urbano in una vera e propria pista da concerto.

Il 6 e 7 settembre all’asilo I Girasoli Artemakìa La Solitudine dei Dispari un viaggio emotivo che intreccia artista e spettatore, lasciando a ciascuno la libertà di riconoscere la propria storia: una via d’uscita, una sfida personale, una rinascita.

Il 7 settembre alle 19.15 in Piazza Galimberti per la prima volta in Italia in partnership con il festival Oriente Occidente di Rovereto, la Cie de Chaussons Rouge presenta Epiphytes; Un viaggio vertiginoso tra cielo e terra. In Épiphytes, le funambule della Cie des Chaussons Rouges agiscono sospese a grandi altezze, come piante aeree che cercano la luce tra nebbie e silenzi. Uno grande evento visivo e poetico che esplora l’interdipendenza tra gli esseri viventi, la trasformazione e il ritmo segreto del mondo vegetale. Un atto di equilibrio e visione, che trasforma lo spazio urbano in un ecosistema verticale, simbolico e vivo.

Il 6 e il 7 settembre in Prima Nazionale, al Museo Civico di Cuneo la compagnia di circo Madame Rebinè presenta Strade Poetiche, un viaggio musicale urbano che rompe la routine e accende lo stupore. Rusty Brass guida il pubblico in un’esperienza sonora e giocosa senza palco, fatta di ritmo, energia e piccole epifanie.

Il Microcirco dal 5 al 7 settembre in Piazza Foro Boario continuerà a divertire, come già nelle precedenti edizioni, tutti i bambini che vorranno scoprire il piacere dei giochi di un tempo, per tutta la durata del festival, con il suo laboratorio artistico, la giostrina, il tiro ai barattoli, le bolle di sapone, la giostra delle ochette.

LA DANZA

Il 5 e 6 settembre alle 19.30 per il Focus Cile 2025 il Collettivo CKA presenta Kraken. In una insolita location, nel garage dell’hotel Palazzo Lovera, due performer, il movimento, una parete, delle racchette e un’interazione costante tra corpo, luce e suono. Nel finale, il pubblico è invitato a entrare in campo, generando insieme un proprio ritmo, condiviso da tutti.

Il 5 settembre alle 17 alle Basse Sant’Anna AZIONIfuoriPOSTO presenta Oltrepassare un’azione site specific partecipata dove il pubblico è invitato a camminare seguendo due performer e il ritmo dei propri passi. Grazie a speciali scarpe dotate di microfoni a contatto e sculture sonore portatili, la camminata si fa concerto e coreografia. Un’azione site-specific poetica e partecipata.

Il 6 settembre, nel Museo Diocesano di Cuneo, con più repliche durante la giornata a partire dalle 16.30, una Prima Assoluta, Nel segno del Leone di Natiscalzi, la danza alla sua origine simbolica: un rito zodiacale tra forza, luce e ascolto, danzato all'interno di un museo dedicato all'arte sacra.

Erica Meucci il 5 settembre alle 15.30 con partenza dal Baladin di Cuneo presenta Storie di un Ruscello, uno spettacolo delicato, intimo e immersivo in cui l’artista danza la natura nei boschi e nelle grotte intorno a Cuneo, sonorizzata ed illuminata grazie al progetto "Into the Woods" sostenuto da Fondazione CRC.

Sempre il 5 settembre alle 21.30 nella Chiesa di San Francesco il Balletto Civile presenta una Prima Regionale – in collaborazione con Piemonte dal Vivo - , I’m Not a Hero, una confessione che non lascia scampo portata in scena all'interno della scarna Chiesa di San Francesco.

La danza urbana e partecipativa trova terreno fertile con la Prima Regionale di My Way to the Bus Stop della Compagnia Twain, il 5 settembre alle 17.30 nel cortile della Farmacia Bottasso, una piccola indagine sull'indifferenza umana, ma anche, tramite la danza, un meraviglioso e inaspettato piccolo affresco dei nostri rapporti quotidiani.

Il 6 e 7 settembre nella Chiesa di San Francesco la Compagnia Oltrenotte presenta Finzioni, un progetto che esplora il linguaggio coreografico tra oggetto, danza e figura.

EgriBiancoDanza rilancia con una doppietta potente: Leonardo – Anatomie spirituali, il 6 settembre alle 18.45 nella Chiesa di San Francesco, presentato in collaborazione con Piemonte dal Vivo, un’indagine sul corpo come mappa dell’invisibile, mentre Au Delà il 6 e 7 settembre in Prima Nazionale, sempre nella Chiesa di San Francesco, scivola in un mondo sospeso dove ogni gesto è soglia, sparizione, passaggio.

Domenica 7 settembre con più repliche durante la giornata, nel cortile CRC, la storica Compagnia fondata da Loredana Furno, il BTT - Balletto Teatro di Torino, presenta Punti di conTatto, una performance costruita sull’incontro tra i corpi.

IL TEATRO

Ancora Focus Cile per la storica compagnia di teatro urbano La Patogallina che il 5 e 7 settembre nella Piazza Foro Boario presenta 'Solo nos queda cantar', spettacolo musicale e teatrale che attraversa la storia recente del Cile tramite 18 brani iconici di diversi generi.

Il 5 e 7 settembre in Piazza Foro Boario, dopo una settimana in residenza artistica e partecipativa che coinvolge la cittadinanza, Proyecto X (per il Focus Cile) presenta Silere Arts, un evento di teatro urbano di rilevanza straordinaria.

BENESSERE, FORMAZIONE, CURA, ARTIGIANATO

Mirabilia ospiterà quest’anno, dal 5 al 7 settembre, sul manto erboso di piazza Foro Boario uno spazio dedicato al benessere psicofisico con operatori e trattamenti olistici in collaborazione con il Festival La Festa della Luce.

Sempre in piazza Foro Boario Manufacto: come ogni anno l’immancabile area espositivo artigianale di Mirabilia che il 5, 6 e 7 settembre accoglie la meraviglia dell’handmade.

Il SAICuneo presenta domenica 7 settembre il meraviglioso progetto Casa Mia, una biblioteca vivente che raccoglie un gruppo di persone con background migratorio.

Il Festival collabora con numerosi enti e istituzioni, arricchendo grazie a queste prestigiose sinergie il ventaglio di proposte per il pubblico. Come nelle passate edizioni, Mirabilia è frutto di moltissime collaborazioni preziose e fondamentali, consolidate nel tempo, come quella pluriennale con il Circuito Regionale Multidisciplinare della Fondazione Piemonte dal Vivo, ma anche con il Museo Ferroviario Piemontese, la Fondazione Azzoaglio Best Education, il SAICuneo, l’Associazione LVIA, l’Accademia Internazionale di Teatro di Roma, l’Associazione Coorpi, l’Associazione AmicoSport, l’Associazione TeatrAzione e la compagnia Collettivo EFFE.

A queste si affiancano nuove e stimolanti collaborazioni, tra cui la Fondazione Opere Diocesane Cuneo e il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, che ospiterà alcune performance di questa edizione; il Nuovi Mondi Festival per l’appuntamento del 6 luglio a Rittana; il Festival Scrittori in Città di Cuneo, per gli incontri con le compagnie latinoamericane in collaborazione con UniTO; e il Festival della Luce, per l’area benessere.

Mirabilia si riconferma, anche per questa XIX edizione, una delle realtà più dinamiche del panorama europeo delle arti performative contemporanee, con un cartellone che unisce circo, danza e teatro a spettacoli gratuiti e a pagamento, laboratori, residenze, attività, masterclass, installazioni e incontri.

Per l’edizione 2025, il Festival sceglie l’energia rinnovabile: eVISO è official energy partner di Mirabilia e fornisce energia elettrica 100% rinnovabile, a supporto di un evento che unisce arti performative, sostenibilità e territorio.

INFO E BIGLIETTI

Come sempre, il Festival affianca spettacoli a biglietto a numerose proposte gratuite per il pubblico.

I biglietti saranno acquistabili online sul sito www.festivalmirabilia.it e sull’app ufficiale del festival, StandApp, utile anche per rimanere aggiornati su tutte le novità legate agli spettacoli.

Riduzioni:

Gratuito: bambini fino a 3 anni, accompagnatori di disabili, giornalisti con tesserino

Ridotto: under 25, over 65, studenti e docenti di scuole di circo/danza/teatro, Tessera Aiace 2025, soci CRAL ALS CN2, Carta Famiglia6Granda, disabili e invalidi

L’accesso è garantito su presentazione di documento che attesti il diritto alla riduzione

Biglietteria – Piazza Foro Boario:

2/09: 9-12 | 15-18

3-5/09: 9-12 | 15-22

6/09: 9-12 | 15-00

7/09: 9-12 | 15-20

Per info e programma: www.festivalmirabilia.it