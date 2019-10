CUNEO/ Moirano presidente del Cda della Fondazione per l’ospedale S. Croce e Carle

E’ stato nominato lunedì 21 ottobre il Consiglio d’amministrazione della neo nata Fondazione per l’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Presidente è stato designato Fulvio Moirano, per 11 anni alla guida dell’azienda ospedaliera e profondo innovatore della sanità cuneese; vicario Luigi Salvatico, attualmente presidente del Comitato etico interaziendalel Santa Croce e Carle e AslCn1; Bruno D’Angeli, nominato dal vescovo (socio fondatore) e rappresentante della Confraternita della Santa Croce; Giuseppe Tardivo, cofondatore del Campus di Management ed Economia di Cuneo; Federico Borgna, sindaco di Cuneo e presidente della Provincia. Segretario è stato scelto il commercialista cuneese Gianni Cappa.

“Ringrazio i consiglieri per avermi proposto – afferma il neo presidente Fulvio Moirano –. Sono 13 anni che ho lasciato la direzione generale del Santa Croce e Carle, ma mi sento ancora molto legato a questa realtà in cui ho lavorato per 11 anni, nominando circa 40 primari. Cuneo era una delle poche realtà di queste dimensioni a non avere ancora una Fondazione ed è importante l’idea, che ha avuto un gruppo di cuneesi, d’istituirla, per valorizzare le strutture e le tecnologie del Santa Croce e Carle. Ad oggi i soci fondatori sono 20, ma c’è tempo fino a metà novembre per decidere, con un contributo, di entrarne a far parte”.

“Lo scopo è quello di portare avanti e rilanciare il legame che, da 700 anni, c’è tra la comunità cuneese e il suo ospedale – dice Federico Borgna, sindaco di Cuneo –. Abbiamo delle sfide importanti da cogliere, a partire dalla costruzione del nuovo ospedale unico, mantenendo i valori che, in questi 7 secoli, ha saputo concretizzare. Il consenso, da parte dei cittadini, in questi primi giorni di attività è concreto, lo abbiamo percepito e le premesse, per fare bene, sono ottime”.

“Questa iniziativa che, negli ultimi due anni, il comitato dei soci promotori ha gradatamente costruito – aggiunge Luigi Salvatico – ha una doppia finalità: sostenere l’ospedale attuale e pensare al futuro. Stiamo già lavorando a diverse iniziative, in accordo con il direttore generale dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle, che proporremo alla cittadinanza nei prossimi mesi”.