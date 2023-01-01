Cuneo: dopo l'intesa con Fai, Confcommercio già al lavoro per nuovi progetti locali

CUNEO CRONACA - Un nuovo tassello è stato aggiunto al sistema della rappresentanza delle imprese del territorio. Nel corso di un'assemblea congiunta tra Fai (Federazione autotrasportatori italiani) e Confcommercio tenutasi a Magliano Alpi lo scorso 14 giugno, è stata ufficializzata la nascita di Fai Conftrasporto Cuneo Asti, una realtà che unisce le imprese dell'autotrasporto delle province di Cuneo e Asti e del sistema Confcommercio, consolidando una collaborazione destinata a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni. Di questo importante accordo parla nell'intervista il presidente di Confcommercio -Imprese per l'Italia della provincia di Cuneo, Danilo Rinaudo, che sottolinea come il progetto appena concluso rappresenti un passaggio significativo nel percorso sul tema del trasporto e della mobilità.

L'esperienza rappresenta però solo un punto di partenza. Confcommercio è infatti già al lavoro su un nuovo progetto, più ampio e strutturato, dedicato ai settori della cultura, dei servizi e dello sport. Un ambito nel quale l'associazione è già presente con diverse iniziative, ma che ora punta a essere organizzato in modo più organico, valorizzando le sinergie tra imprese, istituzioni e realtà del territorio. Con questa iniziativa, Confcommercio conferma la volontà di essere un punto di riferimento non soltanto per il commercio, ma anche per il mondo della cultura, dei servizi e dello sport, mettendo a disposizione competenze e strumenti per favorire la crescita e lo sviluppo del territorio.