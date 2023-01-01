Cuneo: domenica "Luci d'arte" trasforma corso Giolitti in un atelier a cielo aperto

CUNEO CRONACA - Domenica 19 ottobre, dalle 9 alle 17, corso Giolitti di Cuneo si trasformerà in un atelier a cielo aperto con l’evento "Luci d'arte su corso Giolitti", promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Nuovo Corso Giolitti in collaborazione con l’Associazione Art en Ciel.

Per un’intera giornata, i pittori dell’associazione daranno vita, pennello alla mano, a scorci, visioni e suggestioni del quartiere della stazione, del corso e delle montagne che fanno da sfondo alla città.

L’iniziativa invita cittadini e visitatori a “vedere la bellezza nascere” attraverso lo sguardo e la sensibilità degli artisti.

In caso di pioggia, l’evento si terrà sotto i portici di corso Giolitti, mantenendo intatto il legame fra arte, architettura e vita urbana.

L’Associazione Nuovo Corso Giolitti ringrazia il Comune di Cuneo per il patrocinio concesso e per l’attenzione dimostrata verso le iniziative di valorizzazione culturale del Corso.