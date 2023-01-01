Cuneo, domenica il concerto di Gianmaria Bonino sulle note delle Variazioni Goldberg

CUNEO CRONACA - Domenica 15 marzo alle 16,30, nello Spazio Incontri della Fondazione Crc di Cuneo, appuntamento con Bach - Variazioni Goldberg, interpretate al clavicembalo da Gianmaria Bonino. Le Variazioni Goldberg (BWV 988), composte da Johann Sebastian Bach e pubblicate nel 1741, rappresentano un capolavoro assoluto della letteratura per tastiera, costituite da un'Aria iniziale, 30 variazioni di straordinaria complessità tecnica e ingegno contrappuntistico, e il ritorno dell'Aria finale.

Il grande valore strutturale, l'irraggiungibile tecnica compositiva, l'abilità di toccare ogni possibilità espressiva del clavicembalo e la tecnica esecutiva richiesta fanno delle Variazioni Goldberg un vero monumento all'intelligenza del grande compositore.

La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, Banco Azzoaglio e il Patrocinio del Comune di Cuneo.

Info biglietti: incontridautore@yahoo.it - cell. 3334984128 - 3933314628