CUNEO/ Diritti per le donne e città per i giovani, gli obiettivi 2023 del Soroptimist Club

CUNEO CRONACA - A casa della presidente del Soroptimist di Cuneo Elena Cavallo si è tenuta una convivile insolita: familiare, “privata", apprezzata ed efficace. Una casa accogliente, molto curata, di ottimo gusto e stile ha accolto circa 25 sorelle optimae del Club di Cuneo, per una conviviale programmatica e di visione prospettica.

La presidente ha accolto con disponibilità e generosità, alle 19.30, presso la sua abitazione, 25 socie che hanno cucinato e allestito un delizioso buffet allo scopo di sentire, condividere ed approvare gli indirizzi del Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2023.

Forte e chiaro il messaggio della presidente Cavallo: "Risparmiare i soldi destinati alla conviviale per investirli con service che valorizzino ruolo e mission del Soroptimist; far progredire la condizione della donna attraverso le competenze professionali delle sue sorelle optimae”.

La presidente Cavallo ha fatto riferimento alla riunione delle presidenti nazionali tenutasi a Roma il 14 gennaio scorso a Roma, dalla quale ha preso spunto per declinare i prossimi Services del Club cuneese.

La riunione è iniziata con un doveroso “ripasso dell’ organigramma”, che ha chiarito ruoli, responsabilità e compiti assegnati a ciascuna socia.

Di seguito i prossimi appuntamenti allineati alle linee guida nazionali:

- 8 marzo: WALK IN DIFFERENT SHOES FOR GENDER EQUALITY

“CAMMINARE CON SCARPE DIVERSE PER LA PARITA’ DI GENERE”. La presidente nazionale Giovanna Guercio, sostenuta nella sua elezione dal Club di Cuneo, invita le socie ad indossare due scarpe diverse l'8 marzo, per divulgare sempre di più la consapevolezza della continua disuguaglianza globale che le donne sperimentano nella loro vita quotidiana.

Come affermato dalle Nazioni Unite, “l'uguaglianza di genere è un diritto fondamentale, e necessario fondamento per un mondo pacifico, prospero e sostenibile”. Le donne rappresentano attualmente il 50% della popolazione mondiale, eppure ancora oggi, quasi metà di questa popolazione femminile non ha accesso ai medesimi diritti sociali e civili, alle stesse opportunità educative e professionali ed è vittima di abusi e violenze di genere.

- 31 marzo: in collaborazione con l’istituto dei geometri di Cuneo "Virginio” e con il sostegno del Comune di si presenterà un progetto sul bando Nazionale “La città che vorrei...Giovani".

La presidente ha dichiarato: "Un sogno maturato da ragazzi che stretti nelle aule dai banchi, sognano di scappare verso spazi più aperti e più stimolanti. "La città che vorrei" è un concentrato di esperienze, di sorrisi, di proposte, di sentimenti e di rinunce vissute direttamente dai ragazzi : intorno un confronto generazionale costruttivo che punta sui giovani, senza nessuna superiorità morale artificiale da parte di una generazione. Una Città che diventa un laboratorio sociale, culturale, economico e politico permanente per poter insieme costruire volta per volta una Comunità competitiva in un sistema globalizzato. Ricordiamo che il Soroptimist non è un Ente di beneficienza, ma un volano di idee rivolte al miglioramento delle condizioni sociali di una comunità”.

La riunione delle Soroptimiste Cuneesi si conclude con l’entusiasmo che solo le donne motivate e responsabili sanno mettere in atto.