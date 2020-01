CUNEO/ "Dietro le quinte": domenica al Toselli per scoprire i segreti dello "Schiaccianoci"

Domenica 2 Febbraio dalle ore 15-18 al Teatro Toselli in Via Teatro Giovanni Toselli 9, Cuneo.

Lo spettacolo di danza Lo schiaccianoci, nella sua versione contemporanea messa in scena dalla Compagnia EgriBiancoDanza, diventa un'occasione unica, per adulti e ragazzi, di curiosare nel "dietro le quinte" del magico mondo della danza.

Ecco il programma del pomeriggio:

h. 15.00 Laboratorio "Dietro le quinte" e workshop di espressione corporea per bambini e famiglie. Per scoprire come nasce uno spettacolo di danza: dalla storia, alla musica, alla creazione della coreografia. Con la danzatrice-coreografa Elena Rolla.

h.16.00 Merenda offerta nel foyer del teatro

h. 17.00 Lo schiaccianoci rivisitazione contemporanea del capolavoro del grande compositore Cajkovskij messa in scena dalla Compagnia EgriBiancoDanza

La partecipazione al laboratorio è gratuita e riservata ai possessori del biglietto dello spettacolo, in vendita on line a questo link.

Iscrizioni e informazioni:

La scatola gialla: lascatolagialla@gmail.com - 388.11.62.067

EgriBiancoDanza: promozione@egridanza.com - 366.430.80.40