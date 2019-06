CUNEO/ “Democrazia e solidarietà nella nuova Europa”: alle 18,30 l'incontro-dibattito

Le recenti elezioni per il Parlamento europeo sono state un grande esercizio di “democrazia tra le nazioni”, unico al mondo. Un esercizio difficile e ancora insufficientemente partecipato, anche se si è registrata la più forte riduzione dell’astensionismo da vent’anni a questa parte. Molto resta ancora da fare su questo versante, come su quello di un’Europa più solidale.

Il risultato elettorale, con l’argine opposto ai sovranisti, incoraggia speranze in questa direzione, ma su una strada che resta in salita in un’Unione dove i Paesi membri sono a dominante conservatrice.Nel prossimo semestre, con il ricambio totale di tutti i Vertici delle Istituzioni comunitarie, capiremo meglio quali dinamiche si metteranno in moto sul versante della solidarietà e della coesione politica nell’Unione. Qualche indicazione è già disponibile, altre verranno e saranno da leggere con attenzione.

E’ l’obiettivo dell’incontro/dibattito che APICE promuove a Cuneo, in collaborazione con LA GUIDA e GIUSTIZIA E PACE, in via Bono 5, lunedì 24 giugno alle ore 18.30 .

L’incontro è parte del ciclo “In cammino verso la CAROVANA DELLA PACE – 22 settembre 2019” , che vedrà APICE impegnata anche a Borgo San Dalmazzo presso la Biblioteca Civica «Anna Frank», il 3 luglio 2019 alle ore 21.00, nell’incontro dal titolo “L’Unione Europea e la pace”, in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo.