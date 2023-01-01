Cuneo, dalle aule alle culture del mondo: il Rotary forma cittadini globali

CUNEO CRONACA - Costruire la pace, un giovane alla volta. È questa la filosofia alla base dello Scambio Giovani del Rotary, un programma che da quasi 100 anni porta ragazzi e ragazze di tutto il mondo a scoprire nuove culture, nuove lingue e soprattutto se stessi.

Ogni anno più di 8.000 studenti, provenienti da oltre 120 Paesi – di cui circa 400 italiani – fanno le valigie e partono per un’esperienza che va ben oltre il semplice viaggio di studio. Lo Scambio Giovani è infatti un’occasione di crescita personale, un’avventura che insegna ad affrontare sfide, a diventare indipendenti e ad aprirsi al mondo con occhi nuovi.

Dietro questo progetto ci sono i Club e i Distretti del Rotary International, ma soprattutto ci sono migliaia di volontari, rotariani e non, che dedicano tempo ed energie per rendere possibile ogni scambio. Sono loro a preparare i ragazzi, a seguire le famiglie ospitanti e a garantire che tutto fili liscio. Il risultato? Un programma unico, accessibile a molti e capace di lasciare un segno che dura tutta la vita.

Gli studenti che partecipano hanno tra i 15 e i 19 anni, sono spesso già attivi nelle loro scuole e comunità, ma soprattutto hanno voglia di mettersi in gioco. Perché non si tratta solo di imparare una lingua straniera – cosa che comunque avviene, e con grande naturalezza – ma di sviluppare capacità di adattamento, di comunicazione e di leadership che torneranno utili in futuro, a scuola come nel lavoro.

Le formule proposte dal Rotary sono due:

• Scambio Lungo, che dura un anno scolastico e corrisponde di solito al quarto anno delle superiori. Gli studenti frequentano le scuole del Paese ospitante e vivono con più famiglie locali, per immergersi davvero nella cultura.

• Scambio Breve, detto anche Family to Family: qui si tratta di alcune settimane – generalmente tra 3 e 6 – da trascorrere in famiglia. Prima il ragazzo italiano viene accolto all’estero, poi ospita a sua volta il coetaneo straniero in Italia.

Due esperienze diverse, ma con lo stesso obiettivo: formare cittadini globali.

Gli effetti dello Scambio Giovani vanno ben oltre i mesi trascorsi all’estero. Chi rientra porta con sé un bagaglio fatto di amicizie internazionali, di ricordi indimenticabili e di una nuova consapevolezza di sé. Molti ex partecipanti raccontano che l’esperienza ha cambiato il loro modo di vedere il mondo, rendendoli più aperti, più curiosi e più pronti a cogliere le sfide della vita.

E non è necessario essere figli di rotariani per partecipare: il programma è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze che rispondano ai requisiti richiesti e che ottengano il patrocinio di un Rotary Club. Basta contattare l’indirizzo rye@rotary2032.it per ricevere informazioni e scoprire come candidarsi.

Lo Scambio Giovani del Rotary è, in fondo, un piccolo grande investimento sul futuro. Perché i giovani di oggi, con le loro esperienze e la loro apertura, saranno gli adulti capaci di costruire ponti e non muri. E il Rotary, con questo programma, lo dimostra anno dopo anno: la pace si costruisce davvero, un giovane alla volta.

Per info: Rotary Club Porta delle Alpi Distretto 2032

tel. 0171-697044

cell. 339-3949419

email portadellealpi@rotary2032.it