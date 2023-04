CUNEO/ Da sabato riparte la pulizia strade: il Comune attiva il nuovo sistema di avviso

CUNEO CRONACA - Da sabato 15 aprile riprende il servizio di pulizia strade a Cuneo, sull’altipiano e nelle frazioni cittadine; conseguentemente torneranno in vigore i divieti di sosta nelle strade interessate volta per volta dal passaggio del mezzo pulitore. Il servizio, operativo tutto l’anno ad eccezione del periodo invernale, viene svolto una volta al mese per ogni strada o piazza inserita nell’elenco programmato (il calendario suddiviso per vie è consultabile QUI. Nella stessa sezione è presente anche il calendario suddiviso per giorni di passaggio) ed è necessario che nelle aree di sosta di volta in volta interessate dai lavori di pulizia non siano lasciati veicoli di impedimento al passaggio delle macchine operatrici. Nelle aree dove è previsto il parcheggio sono collocati gli appositi cartelli di segnaletica verticale con l’indicazione del giorno (ad esempio: il primo lunedì del mese) e la relativa fascia oraria nel quale vige il divieto di sosta, utile per permettere lo svolgimento della pulizia stradale.

A tal proposito è utile segnalare che il Comune di Cuneo, per ricordare i divieti ed evitare ai cittadini di parcheggiare nelle vie interessate dalle operazioni di lavaggio, ha attivato il nuovo servizio di avviso “Lavaggio Strade”, all’interno della nuova piattaforma dedicata all’infomobilità (al momento è attivo solo il servizio di alert per il lavaggio strade, mentre nelle prossime settimane verranno attivate anche le altre funzionalità). Tramite questo servizio, al quale è possibile iscriversi gratuitamente QUI (oppure passando per il sito istituzionale del Comune), gli utenti registrati vengono avvisati, via whatsapp, via e-mail e attraverso l’App IO (a seconda delle preferenze espresse in fase di registrazione), del turno di pulizia strade nelle 24 ore precedenti il passaggio dei mezzi pulitori (gli orari in cui ricevere gli avvisi possono essere indicati in fase di registrazione e modificati in qualsiasi momento).

Per potersi registrare al nuovo servizio sarà necessario accedere tramite il sistema di identità digitale SPID (nella forma più semplice ovvero con nome utente e password) o la CIE, la carta di identità digitale. Per tutte le informazioni sul servizio e per eventuale assistenza è possibile contattare lo Sportello unico del cittadino al numero 0171.444.444 – mail sportellounicocittadino@comune.cuneo.it.

Si segnala infine che il vecchio sistema di avviso “ComunAlert” non è più attivo, quindi non verranno più mandati sms. Gli interessati al servizio dovranno quindi fare una nuova registrazione sulla piattaforma dedicata all’infomobilità (clicca QUI).