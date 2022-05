CUNEO CRONACA - In vista delle elezioni amministrative del 12 giugno, la lista Crescere Insieme organizza per lunedì 6 giugno alle 18:30 un aperitivo presso lo Smalls Cub di via Carlo Emanuele III 8, a Cuneo, con la candidata sindaca Patrizia Manassero.

Saranno presenti Melissa Bubnic e Marco Cerati della lista Crescere Insieme.