CUNEO/ Così i bambini creano i loro mondi fantastici grazie ai laboratori della Scatola Gialla

CUNEO CRONACA - L'associazione La Scatola Gialla organizza domenica 31 ottobre, dalle 14 alle 17, a Varco, in via Pascal 5L a Cuneo, il laboratorio "Stop Motion Lab" per ragazzi dai 12 ai 16 anni, a cura di Andrea Mariani e Enrica Savigliano. Un laboratorio per scoprire la tecnica dell’animazione in stop motion e dare vita a semplici oggetti della vita quotidiana.

I ragazzi sceglieranno i propri oggetti-personaggi, costruiranno il proprio set, lo illumineranno e scatto dopo scatto realizzeranno la propria animazione. I video realizzati saranno proiettati nel tardo pomeriggio al teatro Toselli. Costo laboratorio: 9 euro. Costo laboratorio + spettacolo di Circo al teatro Toselli: 12 euro. Per partecipare al laboratorio non è richiesto il Green pass.



Domenica 31 ottobre, a partire dalle 14, si svolgerà "Che orecchie grandi che hai", laboratorio di costruzioni artistiche per famiglie con bambini 6-10 anni, a cura di Lucia Polano. Quali inedite meraviglie si possono scoprire solo aprendo bene occhi e orecchie! Costruiremo occhiali e auricolari veramente speciali che ci aiuteranno ad ascoltare con più attenzione e a vedere in maniera insolita e sorprendente.



L'attività è inserita nel programma di Tic Tac che prevede per tutte le famiglie partecipanti un pomeriggio ricco di attività: ritrovo in piazza Virginio alle 14, laboratori, visita a un museo cittadino, merenda, spettacolo di circo della Famiglia Mirabella al teatro Toselli. Fine attività alle ore 19.



Biglietto adulti per l'intero pomeriggio (laboratorio + visita museo + merenda + spettacolo): 12 euro.

Biglietto ridotto (sotto i 10 anni): 8 euro.

Biglietto gratuito (sotto i 3 anni).

Richiesto green pass per adulti.

Informazioni: biglietteria@melarancio.com - 0171.699971



Prenotazioni e acquisto in prevendita presso Officina Residenza Teatrale, piazzetta del Teatro 1, a partire da lunedì 18 ottobre dalle 8,30-15. Termine iscrizioni entro venerdì 29 ottobre ore 15.



TIC TAC è un progetto di Compagnia Il Melarancio, Onda Teatro , Unoteatro / Nonsoloteatro, Social Community Theatre Centre nato per raggiungere un nuovo pubblico di famiglie e coinvolgerle attivamente nella progettazione e creazione di pomeriggi di teatro, cultura e attività del tempo libero.