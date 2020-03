CUNEO/ Coronavirus: non si procederà con la disinfezione delle strade con ipoclorito

Durante la riunione odierna - domenica 15 - del Coc (Centro Operativo Comunale) si è deciso di non procedere con la disinfezione delle strade con ipoclorito perché ritenuto non efficace nella lotta al Covid19 e dannoso per l’ambiente.

L’Arpa Piemonte ha ufficialmente comunicato che, come emerso dai colloqui avuti dal Direttore Generale con i vertici regionali della Sanità, l’operazione non è ritenuta efficace nella lotta al Covid-19 e che, dal punto di vista dell’Agenzia, questa pratica è considerata dannosa per l'ambiente e, quindi, sconsigliata.

Si provvederà a valutare interventi di sanificazioni puntuali in alcuni luoghi maggiormente frequentati.

Si segnala che in queste ore pattuglie della Polizia Municipale con il megafono stanno invitando la cittadinanza ad essere responsabili, prestare la massima attenzione e rimanere a casa il più possibile.

Si sottolinea inoltre che gli operatori della Protezione Civile attualmente impegnati in operazione di prevenzione e controllo sul territorio comunale, non sono provvisti di mascherine e altri strumenti di protezione personale da distribuire ai cittadini.

Per chiedere informazioni è sempre attivo il numero unico 0171-444444 dedicato alle richieste di chiarimenti (non sanitari) in merito alle varie disposizioni emanate per contrastare l’emergenza da Coronavirus. Il numero unico è operativo dalle ore 9 alle ore 18, tutti i giorni.

Per informazioni urgenti e di criticità, è inoltre possibile iscriversi al canale sms della Protezione Civile (cliccare sul bottone “Servizio Sms Protezione Civile” presente nell’home page del sito www.comune.cuneo.it, si verrà indirizzati ad una pagina con tutte le istruzioni per iscriversi al servizio).