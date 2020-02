CUNEO/ Coronavirus: mercoledì 19 il focus di Confindustria per assistere imprese che operano con la Cina

Emergenza Coronavirus, quale impatto sulle imprese della Granda? Per rispondere a questa domanda, Confindustria Cuneo ha già costituito un gruppo di lavoro composto da funzionari in stretto contatto con la task force di Confindustria nazionale e invita le aziende al focus “Coronavirus. Conseguenze per le imprese” che si terrà mercoledì 19 febbraio nella sede dell’Associazione a Cuneo, in Corso Dante 51.

Un incontro dal taglio pratico per supportare e assistere le aziende che operano con la Cina e si trovano ad affrontare difficoltà logistiche, dalla gestione delle risorse a quella degli approvvigionamenti della merce, dalle conseguenze sui contratti in essere, all’annullamento di fiere ed eventi.

“L’obiettivo è quello di fare tutto il possibile per garantire la piena operatività delle imprese, fronteggiare l’emergenza, assicurando la massima collaborazione”, commenta il Direttore di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio.

Interverranno insieme ai funzionari di Confindustria Cuneo, dirigenti dell’Assessorato regionale della Sanità, esperti legali internazionali quotidianamente in relazione con la Cina.