Cuneo, Consiglio comunale sul destino di alcuni luoghi della città e sulle emergenze

CUNEO CRONACA - Il prossimo Consiglio comunale a Cuneo è convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 7 marzo alle ore 17,00 con prosieguo martedì 8 marzo alle ore 18,00, nella sala delle riunioni del Palazzo municipale, ed in seconda convocazione, ai sensi degli artt. 25, comma 1°, e 31 del Regolamento del Consiglio Comunale, per mercoledì 9 marzo alle ore 18,00.

PROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNO

Ordine del giorno in merito a "Contro l'inserimento del gas fossile e del nucleare nella tassonomia europea e per concentrare gli investimenti sulle energie rinnovabili" presentato dai Consiglieri Comunali Sturlese Ugo, Toselli Luciana e Fierro Aniello (Cuneo per i Beni comuni).

Ordine del giorno in merito a "Una nuova mobilità per la valorizzazione di corso Solaro, di piazza Martiri e della rete stradale di pertinenza e per una vera rigenerazione del quartiere Cuneo Centro" presentato dai Consiglieri Comunali Toselli Luciana, Sturlese Ugo e Fierro Aniello (Cuneo per i Beni comuni).

Ordine del giorno in merito a "Emergenza climatica ed ecologica: critica degli ordini del giorno approvati dai gruppi di maggioranza in Regione Piemonte e sollecitazioni alla Giunta del Comune di Cuneo a dichiarare ed applicare concretamente e coerentemente la dichiarazione di emergenza ambientale approvata nel 2019 da questo Consiglio Comunale" presentato dai Consiglieri Comunali Sturlese Ugo, Toselli Luciana e Fierro Aniello (Cuneo per i beni comuni).

Ordine del giorno in merito a "Richiesta al Governo di allentare le misure restrittive per il commercio di vicinato e gli Uffici Postali e le Banche introdotte a seguito del DPCM del 21 gennaio 2022" presentato dalla Consigliera Comunale Menardi Laura (Grande Cuneo).

Ordine del giorno in merito a "Inserimento nello Statuto Comunale di un comma inerente la tutela degli animali" presentato dalla Consigliere Comunale Menardi Laura (Grande Cuneo).

Ordine del giorno in merito a "Sostegno urgente ai produttori agricoli" presentato dal Consigliere Comunale Lauria Giuseppe (Lauria).

Ordine del giorno in merito a "Invasione Ucraina" presentato dai gruppi consiliari "Centro per Cuneo lista civica", "Cuneo Città d'Europa", "Cuneo per i beni comuni", "Cuneo Solidale Democratica", "Crescere Insieme", "Grande Cuneo", "Gruppo misto di maggioranza", "Movimento 5 stelle.it" e "Partito Democratico".

PROPOSTE DI MOZIONE

Mozione di indirizzo in merito a "Conferenza sul futuro dell'Europa - La Città di Cuneo per l'Europa solidale e di prossimità" presentata dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo Solidale Democratica", "Centro per Cuneo lista civica", "Crescere insieme", "Partito Democratico" e "Gruppo misto di maggioranza.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Data: 7-8/03/2022

Oggetto: Richiesta di accertamento circa l'esistenza di locali non accatastali a possibile uso veranda pertinenti al primo intervento edificatori in attuazione del PEC VCC3

Consigliere: Sturlese Ugo

Data: 7-8/03/2022

Oggetto: Problema casa (Sergio) - Altri - Situazione emergenza abitativa - Richiesta chiarimenti

Consigliere: Lauria Giuseppe

Data: 7-8/03/2022

Oggetto: Cuneo perde le attività della Casa del Quartiere Donatello?

Consigliere: Sturlese Ugo

Data: 7-8/03/2022

Oggetto: Villa Invernizzi

Consigliera: Toselli Luciana

Data: 7-8/03/2022

Oggetto: Cappella di Tetto Odella

Consigliera: Toselli Luciana

Data: 7-8/03/2022

Oggetto: Il destino condiviso di Palazzo Chiodo?

Consigliera: Menardi Laura

Data: 7-8/03/2022

Oggetto: Aumento costi energia elettrica: quali rischi per le casse comunali?

Consigliera: Menardi Laura