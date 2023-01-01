Cuneo, lunedì 2 alle 17 Consiglio comunale sul nuovo ospedale e sui servizi S. Croce e Carle

CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale a Cuneo è stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 2 marzo alle 17 nella sala delle riunioni del Palazzo Municipale per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

ANALISI E STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO;

ORGANIZZAZIONE E CONTINUITA' DEI SERVIZI SANITARI PRESSO L'ATTUALE PRESIDIO OSPEDALIERO "S. CROCE E CARLE" NELLA FASE DI TRANSIZIONE.

Il Consiglio Comunale avrà inizio con l'audizione dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi; del Commissario ASO "S. Croce e Carle" - Livio Tranchida - e del Direttore della Sanità della Regione Piemonte - Antonio Sottile.