Cuneo, Consiglio comunale: legge sul consenso, Pnrr e problemi in città e frazioni

CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale è stato convocato, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 23 febbraio alle 17, con prosieguo martedì 24 febbraio, sempre alle 17, nella sala consiliare di Palazzo Municipale.

Proposte di ordini del giorno

Ordine del giorno n. 1

Ordine del giorno in merito a "Disegno di legge sul consenso" presentato dai Consiglieri Comunali dei Gruppi "Cuneo Mia", "Cuneo per i Beni Comuni", "Indipendenti", "Partito Democratico", "Cuneo Solidale Democratica" e "Gruppo Misto di Maggioranza"

Consiglieri: Alessia Deninotti, Aniello Fierro, Antonino Rocco Pittari, altri 12



Proposte di mozioni di indirizzo

Mozione di indirizzo n. 8

Mozione di indirizzo presentata dal Presidente della VI^ Commissione Consiliare Permanente in merito a “Promozione dell’esercizio del diritto di voto, con particolare attenzione alle/ai neo-elettrici/tori, anche attraverso la partecipazione a bandi dedicati”

Consiglieri: Erio Ambrosino

Interpellanze ed interrogazioni

Interrogazione n. 1

Data: 30/01/2026

Oggetto: Richiesta istruttoria della Corte dei Conti su relazione sul rendiconto 2023

Consiglieri: Giancarlo Boselli



Interpellanza n. 2

Data: 02/02/2026

Oggetto: Quale tipo di supporto intende dare concretamente il Comune di Cuneo al progetto di Cuneo Volley?

Consiglieri: Giancarlo Boselli



Interrogazione n. 3

Data: 16/02/2026

Oggetto: Secondo Aggiornamento Situazione Progetti PNRR

Consiglieri: Claudio Bongiovanni



Interpellanza n. 4

Data: 16/02/2026

Oggetto: Pavimentazione Area Piazza Galimberti

Consiglieri: Claudio Bongiovanni



Interpellanza n. 5

Data: 16/02/2026

Oggetto: Aggiornamento sulle prospettive di riutilizzo della sede della "Vecchia Biblioteca"

Consiglieri: Ugo Sturlese



Interpellanza n. 6

Data: 16/02/2026

Oggetto: Criticità varie in Frazione Madonna dell'Olmo

Consiglieri: Paolo Armellini



Interpellanza n. 7

Data: 16/02/2026

Oggetto: Chiusura del sottopasso che collega il Movicentrro a Corso Giolitti: situazione che dura da troppo tempo

Consiglieri: Paolo Armellini



Interpellanza n. 8

Data: 16/02/2026

Oggetto: Intitolazione della Sala del Commiato al Dott. Gianfranco Donadei

Consiglieri: Luciana Toselli



Interpellanza n. 9

Data: 16/02/2026

Oggetto: TPL: è necessario un monitoraggio attivo delle segnalazioni di disservizio e la correzione di eventuali carenze strutturali del sistema di trasporto pubblico locale in accordo con l'azienda trasporti regionale

Consiglieri: Ugo Sturlese



Interpellanza n. 10

Data: 16/02/2026

Oggetto: Situazione economica cuneese, qualità delle istituzioni e altro

Consiglieri: Franco Civallero