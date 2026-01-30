Cuneo, Consiglio comunale: legge sul consenso, Pnrr e problemi in città e frazioni

CUNEO
CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale è stato convocato, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 23 febbraio alle 17, con prosieguo martedì 24 febbraio, sempre alle 17, nella sala consiliare di Palazzo Municipale.
Proposte di ordini del giorno
Ordine del giorno n. 1
Ordine del giorno in merito a "Disegno di legge sul consenso" presentato dai Consiglieri Comunali dei Gruppi "Cuneo Mia", "Cuneo per i Beni Comuni", "Indipendenti", "Partito Democratico", "Cuneo Solidale Democratica" e "Gruppo Misto di Maggioranza"
Consiglieri: Alessia Deninotti, Aniello Fierro, Antonino Rocco Pittari, altri 12
Proposte di mozioni di indirizzo
Mozione di indirizzo n. 8
Mozione di indirizzo presentata dal Presidente della VI^ Commissione Consiliare Permanente in merito a “Promozione dell’esercizio del diritto di voto, con particolare attenzione alle/ai neo-elettrici/tori, anche attraverso la partecipazione a bandi dedicati”
Consiglieri: Erio Ambrosino
Interpellanze ed interrogazioni
Interrogazione n. 1
Data: 30/01/2026
Oggetto: Richiesta istruttoria della Corte dei Conti su relazione sul rendiconto 2023
Consiglieri: Giancarlo Boselli
Interpellanza n. 2
Data: 02/02/2026
Oggetto: Quale tipo di supporto intende dare concretamente il Comune di Cuneo al progetto di Cuneo Volley?
Consiglieri: Giancarlo Boselli
Interrogazione n. 3
Data: 16/02/2026
Oggetto: Secondo Aggiornamento Situazione Progetti PNRR
Consiglieri: Claudio Bongiovanni
Interpellanza n. 4
Data: 16/02/2026
Oggetto: Pavimentazione Area Piazza Galimberti
Consiglieri: Claudio Bongiovanni
Interpellanza n. 5
Data: 16/02/2026
Oggetto: Aggiornamento sulle prospettive di riutilizzo della sede della "Vecchia Biblioteca"
Consiglieri: Ugo Sturlese
Interpellanza n. 6
Data: 16/02/2026
Oggetto: Criticità varie in Frazione Madonna dell'Olmo
Consiglieri: Paolo Armellini
Interpellanza n. 7
Data: 16/02/2026
Oggetto: Chiusura del sottopasso che collega il Movicentrro a Corso Giolitti: situazione che dura da troppo tempo
Consiglieri: Paolo Armellini
Interpellanza n. 8
Data: 16/02/2026
Oggetto: Intitolazione della Sala del Commiato al Dott. Gianfranco Donadei
Consiglieri: Luciana Toselli
Interpellanza n. 9
Data: 16/02/2026
Oggetto: TPL: è necessario un monitoraggio attivo delle segnalazioni di disservizio e la correzione di eventuali carenze strutturali del sistema di trasporto pubblico locale in accordo con l'azienda trasporti regionale
Consiglieri: Ugo Sturlese
Interpellanza n. 10
Data: 16/02/2026
Oggetto: Situazione economica cuneese, qualità delle istituzioni e altro
Consiglieri: Franco Civallero