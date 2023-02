MONDOVI'/ Confartigianato Area Benessere: "Rafforzare la sinergia tra scuola e lavoro"

CUNEO CRONACA - Conoscere le diverse realtà formative del territorio cuneese per avviare nuove forme di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro orientate ad un miglioramento costante della formazione in risposta alle necessità professionali delle imprese.

Questo l’obiettivo della proposta lanciata dal presidente dell’Area Benessere di Confartigianato Imprese Cuneo Davide Sciandra e condivisa da tutti i colleghi dirigenti delle categorie degli acconciatori ed estetiste, che prevede di intraprendere un programma di conoscenza delle varie agenzie formative e scuole del settore operanti su tutto il territorio provinciale.

Molti i presenti alla prima giornata “Alla scoperta dell’Agenzia Formativa CFP Cebano Monregalese” tenutasi presso le due sedi di Mondovì e di Ceva. In mattinata si è svolta una visita del plesso scolastico di Mondovì dove i rappresentanti artigiani, accompagnati dalla referente dell’Area Benessere, hanno avuto modo di conoscere e confrontarsi con il direttore del CFP Marco Lombardi e con il responsabile di sede Giulio Tiraboschi.

A seguire, hanno assistito ad alcune attività di laboratorio di simulazione di impresa, nel quale gli allievi si comportano ed agiscono come in un vero e proprio salone, a partire dall’accoglienza del cliente fino al servizio vero e proprio di lavaggio e piega. La mattinata è terminata con la presenza in classe dove gli allievi sono stati impegnati in un’esercitazione di realizzazione di acconciature, mostrate poi ai rappresentanti di Confartigianato Cuneo.

Dopo il pranzo organizzato dagli allievi della sezione alimentare, il gruppo, accompagnato dal direttore Lombardi e dalla responsabile di sede Simona Giacosa, si è spostato nella sede di Ceva per una visita alla sezione estetica ed un incontro con gli studenti presenti in laboratorio, occupati in esercitazioni manuali di massaggio del viso.

«La giornata è stata molto proficua - ha commentato il presidente Sciandra –. Abbiamo avuto modo di osservare direttamente il grande lavoro svolto dai docenti e l’impegno dei molti allievi interessati a questo percorso professionale. Proseguendo nell’iniziativa, cercheremo di sviluppare ulteriormente la sinergia già esistente tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro per creare le basi di future collaborazioni mirate al miglioramento continuo dell’offerta formativa e al conseguente avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro al termine del ciclo di studi».