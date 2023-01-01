Cuneo, concerto di primavera per l'Unicef con l'Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana

CUNEO CRONACA - La musica torna a farsi strumento di solidarietà e speranza. Domenica 10 maggio, alle 21, nella suggestiva Sala San Giovanni di via Roma 4 a Cuneo, si terrà il “Concerto di Primavera”, promosso dal Comitato Provinciale di Cuneo per l’UNICEF con il patrocinio della Città di Cuneo.

Protagonista dell’evento sarà l’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (OSAI), diretta dal maestro Paolo Fiamingo, affiancata da solisti di talento: il pianista Nikolay Bogdanov, il violista Cristian Musio e il violoncellista Gabriele Musio. Il programma accompagnerà il pubblico in un raffinato percorso musicale tra alcune celebri pagine del repertorio classico: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 11 di Fryderyk Chopin, il Concerto per viola, violoncello e orchestra d’archi in Mi bemolle maggiore di Ignaz Holzbauer e un estratto dalla Sinfonia n. 1 in do minore op. 11 di Felix Mendelssohn.

"In un contesto internazionale ancora segnato da profonde disuguaglianze e laceranti conflitti - dice il presidente del Comitato UNICEF di Cuneo Gian Sandro Lerda - milioni di bambini vedono ancora negati i diritti essenziali come l’accesso al cibo, all’istruzione e alla protezione. L’UNICEF è impegnato ogni giorno in tutto il mondo per garantire loro assistenza concreta attraverso programmi di nutrizione, tutela, educazione e interventi nelle emergenze, oltre a promuovere una cultura dei diritti e della solidarietà".

L’ingresso al concerto sarà libero e le offerte raccolte verranno interamente destinate alle azioni dell’UNICEF a favore dell’infanzia. Durante la serata sarà possibile anche “adottare una Pigotta”, la bambola simbolo dell’UNICEF, realizzata a mano dalle nostre volontarie: un gesto semplice che può fare la differenza nella vita di molti bambini.

“Note di solidarietà” non è solo un concerto, ma un’occasione per trasformare la bellezza della musica in un gesto di responsabilità collettiva: perché ogni bambino, ovunque nel mondo, possa avere un futuro.