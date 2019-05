Con il Fai a Cuneo si viaggia tra storia antica e cultura incontaminata della Valle Grana

Prosegue il ciclo di incontri "FAIriflettere, alla scoperta del bello intorno a noi" proposti dalla Delegazione Fai di Cuneo per approfondire temi legati all’arte e al patrimonio che ci circonda, per conoscerlo meglio e poterlo così apprezzare nei suoi vari aspetti, in una sorta di presa di coscienza che ci possa aiutare a riscoprire la bellezza intorno e riappropriarci delle nostre origini.

Mercoledì 22 maggio, alle 20,45, nella sala convegni della "Fondazione Collegio Geometri di Cuneo", in via San Giovanni Bosco 7/h (complesso Agorà), si propone un viaggio virtuale in Val Grana, un territorio ancora intatto dove si intrecciano storia antica e cultura incontaminata, tradizioni culturali e un patrimonio artistico preziosamente celato in spazi montani apparentemente selvaggi, tutti da scoprire, come il suo paesaggio naturale, un grande giardino botanico da cui la capacità dell’uomo trae prodotti di eccellenza gastronomica, come il Castelmagno, re dei formaggi e formaggio dei re, simbolo assoluto della valle.



Conduttori ideali di questo viaggio saranno Renato Lombardo, già medico a Pradleves per 33 anni dove ha condotto ricerche etnoantropologiche e naturalistiche delle vallate alpine sud-occidentali, in particolare le valli Maira, Grana e Stura e Lele Viola, insegnante di materie tecniche all’Istituto Agrario di Cuneo, appassionato ricercatore del passato nelle valli Grana e Stura, su cui ha scritto numerosi testi pubblicati in libri e riviste varie.

“Il patrimonio che ci circonda è l’espressione della nostra cultura, della nostra storia e delle nostre radici, fatta di cose anche piccole, che rimandano alla vita quotidiana ma che identificano i luoghi rendendoli unici. Una moltitudine di testimonianze che sono la ricchezza di un territorio, spesso sottovalutato o non conosciuto, convinti che solo i grandi monumenti o gli artisti più famosi possano rappresentare un vero interesse” anticipa Roberto Audisio, capo delegazione Fai di Cuneo e responsabile comunicazione Fai Piemonte e Valle d’Aosta.

“Impariamo a guardare il mondo in cui viviamo con occhi nuovi e scopriremo che viviamo in un territorio ricco di bellezza ovunque, anche dietro gli angoli di casa nostra, orgogliosi di essere italiani, cittadini di un Paese che il mondo intero ci invidia”. È previsto un contributo libero minimo di 10 euro (8 euro per gli iscritti al Fai) interamente devoluto al Fai per il recupero, la tutela e valorizzazione del patrimonio italiano con possibilità di iscriversi al FAI in loco rivolgendosi al banco informazioni.

Il prossimo incontro ("Le meridiane e l’arte di misurare il tempo") sarà mercoledì 29 maggio, alle 20,45, quando Lucio Maria Morra, uno dei pochi costruttori di meridiane in Italia, ci porterà nel mondo degli orologi solari, fra matematica ed arte, astronomia e scienza, per svelarci come nasce una piccola opera d’arte, come funziona, la storia e l’evoluzione nel tempo, dal neolitico fino ad oggi, per scoprire che il loro fascino è sempre attuale.



Info e prenotazioni: www.eventbrite.it Delegazione FAI Cuneo – 351 5556443 – cuneo@delegazionefai.fondoambiente.it