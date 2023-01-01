Cuneo, con i "Punti Viola" i locali diventano luoghi sicuri per le donne che si sentono in pericolo

CUNEO CRONACA - I locali Open Baladin Cuneo, Torino e Roma annunciano con orgoglio la loro adesione al progetto Punti Viola, promosso dall’associazione DonneXStrada.

Il progetto Punti Viola ha come fine la creazione di luoghi sicuri per le persone. Per “luoghi sicuri” si intende qualsiasi esercizio commerciale che riesca ad offrirsi come spazio in cui una persona che ha paura di essere vittima di violenza di genere possa rivolgersi per chiedere aiuto. Un Punto Viola è quindi un luogo di riferimento nel territorio, che ha la sensibilità e gli strumenti per accogliere le persone in diverse situazioni di difficoltà.

Diventare Punto Viola significa che il personale del locale ha ricevuto una formazione specifica, psicologica e legale, per essere pronto a intervenire in caso di molestie o situazioni di pericolo. Il progetto prevede che l’esercizio commerciale possa far entrare la persona nel locale se si sente seguita o minacciata, assicurarsi che il pericolo cessi, contattare le forze dell’ordine, indirizzare la persona alla casa delle donne più vicina o all’ospedale per accertamenti, se necessario.

Con questa adesione, i locali Open Baladin rinnovano il proprio impegno verso la comunità, scegliendo di contribuire concretamente alla costruzione di spazi pubblici più sicuri e inclusivi. I valori di Open Baladin, fondati sulla convivialità e sul rispetto, trovano nei Punti Viola un’estensione naturale dei propri valori: luoghi dove sentirsi bene, accolti e protetti.

Open Baladin Cuneo, Torino e Roma ringraziano DonneXStrada per l’opportunità di far parte di una rete di esercizi sensibili e attenti, che promuovono una cultura della sicurezza e dell’ascolto attivo.