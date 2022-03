CUNEO/ Comitato 10 Febbraio aderisce alla raccolta fondi per l'emergenza Ucraina

CUNEO CRONACA - "L'Associazione Modavi Onlus (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano) il cui presidente è un associato del Comitato 10 Febbraio, scende in campo per organizzare la raccolta fondi e la consegna di medicinali a sostegno della popolazione ucraina. (DONA QUI)

Il Comitato 10 Febbraio aderisce alla raccolta di contributi per i profughi ucraini perché conosce bene cosa voglia dire dover abbandonare le proprie case e diventare profughi o, peggio ancora, esuli. Per lo stesso motivo abbiamo aderito al momento di raccoglimento organizzato nei giorni scorsi a Boves dalla Scuola di Pace e ringraziamo la presidente Enrica Di Ielsi per averci coinvolto.

Il presidente provinciale del Comitato 10 Febbraio Denis Scotti afferma: "Ogni anno scendiamo per le strade e piazze per ricordare come gli esuli italiani dovettero scappare dalla nascente dittatura comunista di Tito in Jugoslavia. Per questo motivo ci sentiamo vicini alla popolazione Ucraina che in questo momento sta compiendo un vero e proprio esodo verso i paesi vicini. Auspichiamo - continua Scotti - che questa vicenda possa trovare in tempi brevi una rapida conclusione volta a salvaguardare tutti”.