CUNEO/ Cnt CrossFit apre la nuova sede a Madonna dell'Olmo, prove gratuite e consigli dei nutrizionisti

Domenica 26 gennaio, alle 10, l’associazione sportiva dilettantistica Cnt CrossFit inaugura a Cuneo la sua nuova sede di 700 mq. Nata cinque anni fa a Centallo, in Regione Madonna dei Prati, l’associazione si sposta a Cuneo, in via Valle Po 99 (Madonna dell’Olmo), in nuovi spazi rinnovati per venire incontro alle esigenze dei propri iscritti e in particolare a tutti gli appassionati del crossfit, disciplina motoria di origine americana che propone un programma di rafforzamento e condizionamento fisico generale di tipo fitness e wellness.

Fino alle 18 sono previste dimostrazioni e prove gratuite di crossfit per qualsiasi forma fisica ed età, sotto lo sguardo di cinque coach della Federazione Italiana Pesistica. A disposizione degli appassionati ci sarà anche un nutrizionista che oltre a dare consigli per una corretta alimentazione, fornirà dimostrazioni di plicometria per la valutazione del grasso corporeo. A tutti gli sportivi che interverranno sarà rilasciato un buono sconto da utilizzare nella giornata stessa presso l’attiguo store de Il Podio Sport.

“Il sempre maggior interesse per il crossfit da parte dei nostri iscritti, favorito dal fatto che la nostra associazione è stata la prima a portare questo nuovo tipo di attività in provincia di Cuneo, ha reso necessario il cambio di sede – afferma Giovanni Mogna, coach & marketing e segretario dell’associazione sportiva dilettantistica CNT CrossFit -. Proponiamo corsi per ogni età, dai bambini più piccoli fino agli anziani che chiedono di mantenersi in forma. L’obiettivo del crossfit, incentrato su una serie di movimenti funzionali in continua evoluzione avendo come caratteristica principale l’alta intensità di esecuzione, è più a lungo termine: non si tratta solamente di perdere due chili per superare la classica prova costume. Ognuno di noi ricade in un punto della scala del fitness: in basso abbiamo lo stato di malattia, per intenderci uno stato nel quale dobbiamo assumere medicazioni (es. pillole per la pressione alta); spostandoci verso l’alto, passiamo ad uno stato di benessere (es. colesterolo leggermente alto, fiatone nel fare le scale) per poi arrivare ad uno stato di fitness (in cui riesco a correre, saltare, alzare pesi con continuità e senza problemi). Con il crossfit è più facile avvicinarci allo stato di fitness. Il tutto viene proposto con un allenamento di gruppo guidato da coach e allenatori specializzati, rispettando il percorso dei nostri associati e comprendendo che ognuno di noi è in una fase diversa in questo percorso di salute e fitness”.

Il giorno dell’inaugurazione della nuova sede sarà anche l’occasione per tenere a battesimo la nuova palestra di 450 mq e per conoscere una nuova figura che entrerà nello staff dell’associazione sportiva, il dottore nutrizionista esperto in dietistica e in scienza dell’alimentazione Stefano Arlotto, allenatore personal trainer FIPE di primo livello, che effettuerà dimostrazioni di plicometria, impedenziometria e di somatotipo.

“Tramite delle misurazioni cutanee – spiega Arlotto – si ottengono dei valori di spessore della pelle in millimetri tradotti poi in un valore percentuale di grasso, tenendo conto di dati statistici ampiamente validati su popolazione a pari condizioni (età, peso, sesso etc). Sulla base dei risultati, forniremo a chi interverrà i giusti consigli da seguire per una corretta nutrizione pre agonistica e quanto più possibile, equilibrata”.