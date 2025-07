Cuneo Classica Festival: un grande concerto lirico per celebrare 80 anni di libertà

CUNEO CRONACA - Un concerto per celebrare la libertà e la memoria. Domenica 27 luglio, alle ore 21 in piazza Galimberti, Cuneo rende omaggio agli 80 anni di libertà con una serata musicale di grande intensità emotiva e artistica.

Protagonista sarà il Coro Francesco Veniero, accompagnato dal pianoforte di Stefania Visalli e impreziosito dalle voci del soprano Anica Skryane (nella foto) e del baritono Domenico Won, selezionati nell’ambito del prestigioso Concorso Lirico Internazionale Enzo Sordello 2025.

Un appuntamento tra musica e storia, nel cuore della città medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza.

Programma

Giuseppe Verdi:

- Gli arredi festivi da Nabucco di G. Verdi

- O Signore dal tetto natio da I Lombardi alla prima Crociata di G. Verdi

- Di quella pira da Trovatore di G. Verdi

- Ah e patria oppressa da Macbeth di G. Verdi

- Va pensiero da Nabucco di G. Verdi

Giacomo Puccini:

- Te Deum da Tosca di G. Puccini

- Vissi d’arte da Tosca di G. Puccini

- Per me giunto da Don Carlo di G. Verdi

- O cieli azzurri da Aida di G. Verdi

Maestro del Coro: Franco Gabriele Turicchi

Direttore: Francesco Cavaliere

Soprano Anica Skryane, Francia

Baritono Domenico Won, Corea del Sud

Pianista: Stefania Visalli

Nato il 4 ottobre 1982, il coro è composto da 40 elementi ed ha sede nel Santuario Madonna del Pilone a Torino. Fondato dal M° Franco Gabriele Turicchi, l'ha diretto con la collaborazione organistica del M° Flavio Guglielmi. Attualmente è diretto dal M° Luigi Canestro, con la collaborazione del M° Francesco Cavaliere.

Il Coro ha al suo attivo numerosi concerti e messe nelle maggiori chiese del Piemonte e di Roma, Padova, Firenze, Assisi e, grazie al suo vasto repertorio sacro, ha eseguito inoltre numerosi concerti di musica lirica e polifonica anche all’estero.

Rientrano nel repertorio del Coro: La Missa Prima Pontificalis di L. Perosi - la Messe brève di Ch. Gounod - il Te Deum di M. A. Charpentier - il Gloria di Vivaldi - la Misa Criolla di Ariel Ramirez - la Messa n.2 in sol maggiore di F. Schubert - l'Oratorio Le sette Parole di Nostro Signore in Croce di Saverio Mercadante, in prima assoluta a Torino - il Magnificat di A. Vivaldi - l'Oratorio La Risurrezione di Cristo di L. Perosi - Confitebor Tibi, Domine Salmo 110 - e lo Stabat Mater di G.B. Pergolesi.

In occasione dell'Ostensione della Sacra Sindone, nel 1998, ha eseguito la Via Crucis di F. Liszt nella Chiesa di San Lorenzo a Torino e, nel 2010, lo Stabat Mater di G. Rossini, nella Chiesa del Santo Sudario a Torino.

Nell'Abbazia di S. Maurice d'Agaune in Svizzera, alla presenza della Famiglia Reale dei Savoia, il Coro ha cantato per il Capitolo degli Ordini Dinastici di Casa Savoia dei Santi Maurizio e Lazzaro e la Messa alla memoria di Re Umberto II e della Regina Maria José, nella Basilica di Superga a Torino.

Con l'Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte e la direzione del M° Gianni Monte, il coro ha eseguito Carmina Burana di C. Orff al Lingotto di Torino, al Teatro Coccia di Novara ed all'Auditorium Mozart di Ivrea e, con la direzione del M° Mario Cappellin, il Requiem di W.A. Mozart al Conservatorio G. Verdi ed al Teatro Regio. La Messe Solennelle à Sainte Cécile di Ch. Gounod è stata eseguita con l'Orchestra Des Alpes de la Mer diretta dal M° G. Dellavalle, nell'Auditorium del Casino di Toulon (Francia), in occasione del Bicentenaire de la Légion d'Honneur.

Nel 2008, diretto dal M° Nello Santi, riconosciuto a livello internazionale come uno dei più grandi Direttori d'Orchestra, il Coro ha eseguito la Messa da Requiem di G. Verdi al Teatro Coccia di Novara e nella Chiesa Beata Vergine Assunta di Trecate col Coro S. Gregorio Magno, su invito del M° Mauro Trombetta, Direttore Artistico del Teatro dell'Opera di Roma e dell'Arena di Verona. Nel 2024, il Coro ha eseguito la Petite Messe di G. Rossini, diretta dal M° Lorenzo Battagion, a Vercelli e a Domodossola.

Stefania Visalli inizia lo studio del pianoforte all’età di sei anni e, al Conservatorio G. Verdi di Torino, consegue il Diploma di Pianoforte, il Diploma Accademico di II Livello in Discipline Musicali (Accompagnatore e Collaboratore al Pianoforte) con il massimo dei voti ed il Compimento inferiore di Composizione, dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Cavour di Torino.

Ha al suo attivo numerosi concerti, in orchestra (anche come direttore al pianoforte) e in formazioni cameristiche strumentali e vocali, ed è pianista accompagnatore in masterclass e concorsi di strumento e canto, a cui affianca una regolare attività didattica in diverse scuole di Torino.

Dal 2012, collabora a diverse produzioni d’opera, lavorando come maestro collaboratore al Teatro del Giglio di Lucca, al Goldoni di Livorno, al Verdi di Pisa, al Coccia di Novara, al Vittorio Emanuele di Messina e al Teatro Regio di Torino.

Tra il 2017 e il 2018 viene invitata come solista e come pianista accompagnatore nella trasmissione televisiva Nessun Dorma, presentata da Massimo Bernardini in onda su Rai5.

Nel 2019, è docente di pianoforte complementare al Liceo Musicale Cavour di Torino e, successivamente, pianista accompagnatore alla danza per le classi del Liceo Coreutico ed insegnante di teoria e pratica musicale al Primo Liceo Artistico di Torino.

Nel 2021, inizia la collaborazione con il regista Davide Livermore per i suoi spettacoli al Teatro Greco di Siracusa e in tournée al Teatro Nazionale di Genova e al Carignano di Torino. Attualmente è pianista accompagnatore al Conservatorio di Torino, nelle classi di strumento e di canto.

Promosso dal Comune di Cuneo, Cuneo Classica Festival è organizzato dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Confartigianato Imprese e della Fondazione CRC. Ingresso Libero fino ad esaurimento posti

Info : tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it