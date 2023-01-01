Cuneo Classica Festival: al Toselli tre serate tra Carmen, Rigoletto e il ritmo del tango

CUNEO CRONACA - Si apre la vendita dei biglietti per il Cuneo Classica Festival 2026: sul sito www.promocuneo.it sono già disponibili i ticket per gli spettacoli in programma al teatro Toselli, tra grandi opere della tradizione lirica e un originale omaggio al tango.

CARMEN di G. Bizet

Teatro Toselli - Sabato 19 settembre – ore 21,00

Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Paul-Emmanuel Thomas

Interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello

Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana

Coordinamento artistico Nina Monaco

regia Alfonso De Filippis

Presentazione

Tratta dall’omonima novella di Prosper Mérimée, Carmen è un'opéra-comique di Georges Bizet composta da quattro quadri,

su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy. Bizet stesso, che aveva scelto il testo di Mérimée, collaborò anche al libretto, partecipando alla stesura de L'amour est un oiseau rebelle. La prima rappresentazione avvenne all'Opéra-Comique di Parigi il 3 marzo 1875, il giorno in cui Bizet fu premiato con la Légion d'honneur. Tra il pubblico erano presenti Charles Gounod, Jacques Offenbach, Alphonse Daudet e Alexandre Dumas figlio, ma l'opera non ebbe grande successo, e Bizet, che morì il 3 giugno 1875, non poté vederne la fortuna: dal 1880 è stata una delle opere più eseguite ed è un classico del repertorio operistico.

Trama

Nel 1820, nella piazza di Siviglia, la giovane Micaela sta aspettando Don José, che rimane ammaliato da una delle sigaraie appena uscite dalla fabbrica, Carmen che seduce tutti cantando una sensuale Habanera. La donna si trova faccia a faccia con Don José, gli getta un fiore e Don José non presta ascolto a Micaela che gli reca il saluto della madre lontana. Scoppia una rissa tra le sigaraie, e Carmen viene arrestata. Ma Don José, ottenuta da lei la promessa di esserne amato, la fa fuggire. Due mesi dopo, nella taverna di Lillas Pastia, Carmen rifiuta le profferte amorose del torero Escamillo perché ama Don José ed aspetta che lui esca di prigione cui era stato condannato per aver favorito la sua fuga. Rimasto solo con Carmen, Don José le dichiara il proprio amore e la zingara inizia a danzare per lui, ma suona la tromba che chiama i soldati in ritirata: José vorrebbe rientrare per non subire ulteriori punizioni, ma Carmen lo mette alla prova, dicendo che se preferisce il dovere a lei, allora non lo ama davvero. Don José avendo capito l'attrazione del suo superiore verso Carmen, si ribella e lo sfida a duello: la zingara chiama in aiuto i contrabbandieri che li separano ma José non può far altro che fuggire con Carmen ed unirsi ai fuorilegge tra i monti. Intanto è comparso Escamillo che subito si scontra con il rivale. Carmen li separa ed Escamillo, che ha ormai conquistato la donna, si allontana. Don José lo intuisce e minaccia la donna, ma quando Micaela gli annuncia che la madre è morente, Don José la segue. Il giorno della corrida, la folla attende l'entrata trionfale del torero e Carmen, dopo aver salutato con passione Escamillo, viene raggiunta da Don José che è ancora innamorato di Carmen, e la supplica di tornare con lui, promettendole di accettare la vita avventurosa che lei desidera; la zingara rifiuta e gli getta l’anello che le aveva donato: accecato dall'ira Don José uccide Carmen con una pugnalata. All’uscita dall'arena, la folla lo trova col cadavere della sua amata tra le braccia: mentre grida il nome di Carmen, Don José si consegna ai gendarmi, confessando di averla uccisa.

Con Carmen, Bizet innovò totalmente la tradizione dell'Opéra-comique, preannunciando, per certi versi, aspetti del verismo, e avendo ben presente riferimenti ad un autore da lui molto amato, Giuseppe Verdi.

RIGOLETTO di G. Verdi

Teatro Toselli - Venerdì 3 ottobre - ore 21,00

Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Aldo Salvagno

Interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello 2025

Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana

coordinamento artistico Nina Monaco

Andrea Elena regia e narrazione

Rigoletto (1851) è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave e, con Il trovatore (1853) e La traviata (1853) forma la "trilogia popolare".

Presentazione

Tratta dal dramma Le roi s’amuse dello scrittore francese Victor Hugo, l’opera ne subì la stessa sorte: fu oggetto della censura austriaca. Si decise quindi di ambientare l'azione alla corte del duca di Mantova e di intitolarla con il nome del protagonista Rigoletto, dal francese rigoler. La prima ebbe luogo con successo al Teatro La Fenice di Venezia l'11 marzo 1851.

Trama

Durante una festa, il Duca confida al fido Borsa di voler conquistare Gilda, una fanciulla che vede all'uscita della chiesa ma, poi, corteggia la Contessa di Ceprano provocando la rabbia del marito, che viene schernito dal buffone di corte, Rigoletto. Il Conte di Monterone entra e accusa pubblicamente il Duca di avergli sedotto la figlia. Rigoletto lo sbeffeggia e Monterone maledice lui e il Duca, che ordina di arrestarlo. Rigoletto, spaventato dalle sue parole, lascia la festa e sulla strada di casa, incontra Sparafucile, un sicario che gli offre i suoi servigi. Rigoletto lo allontana e cerca di dimenticare la maledizione. A casa, riabbraccia Gilda, ignara del lavoro del padre, raccomanda alla domestica di vegliare su di lei e lascia la casa. Il Duca si introduce nella casa e, spacciandosi per uno studente povero, le dichiara il suo amore. Gilda, rimasta sola, rivela il suo amore per il giovane Gualtier Maldé.

Alcuni cortigiani, con l'intenzione di rapire “l'amante del buffone” coinvolgono Rigoletto, tornato sui suoi passi, facendogli credere di voler rapire la contessa di Ceprano. Rigoletto accetta di unirsi all'impresa. Gli fanno indossare una maschera, impedendogli la vista e l'udito con una benda, mentre i cortigiani rapiscono Gilda. Solo dopo la loro partenza, Rigoletto capisce la verità e ripensa alla maledizione ricevuta. I cortigiani informano il Duca di aver rapito l'amante di Rigoletto ed il Duca si rende conto che Gilda si trova a palazzo e la raggiunge. Quando Rigoletto capisce che Gilda si trova nella camera del Duca, sfoga la sua ira imprecando contro i nobili che pur sapendo che la giovane rapita è sua figlia, gli impediscono di raggiungerla. Gilda racconta al padre come ha conosciuto il giovane di cui ignorava la vera identità, e Rigoletto cerca di consolarla ma ha già deciso di rivolgersi a Sparafucile per chiedergli di uccidere il Duca. Rigoletto ha deciso di rivelare alla figlia chi sia veramente l'uomo che continua ad amare e la conduce alla locanda di Sparafucile dove il Duca, in incognito, corteggia Maddalena, sorella del sicario, come già aveva fatto con lei. Rigoletto ordina alla figlia di partire immediatamente alla volta di Verona, travestita da uomo; e, dopo essersi accordato con Sparafucile, si allontana. Gilda, già in abiti maschili, torna alla locanda e ascolta Maddalena mentre supplica il fratello di risparmiare il Duca ed uccidere Rigoletto non appena giungerà con il denaro. Sparafucile aspetterà fino a mezzanotte e ucciderà il primo uomo che entrerà nell'osteria. Gilda decide immediatamente di sacrificarsi per il Duca: fingendosi un mendicante, bussa alla porta della locanda e viene pugnalata a sangue freddo dal sicario. A mezzanotte, Rigoletto ritorna alla locanda e Sparafucile gli consegna il corpo in un sacco. Il buffone, credendo di aver compiuto la sua vendetta, sta per gettarlo nel fiume quando, ode la voce del Duca. Paralizzato, guarda nel sacco, e scopre Gilda che, in fin di vita, gli chiede perdono e muore tra le sue braccia. Rigoletto, disperato, si rende conto che la maledizione di Monterone si è avverata.

Per l’allestimento delle opere, in coproduzione con Asociación Lìrica Luis Mariano de Irun (España)

e Associação Cultural - Ópera Na Academia e Na Cidade do Porto - (Portugal),

Amici per la Musica di Cuneo si è avvalsa della collaborazione di:

Liceo Artistico Ego Bianchi, Maison de la Danse e AFP di Cuneo.

CanTango

Teatro Toselli - Giovedì 15 ottobre - ore 21,00

di e con Fabio Armiliato

Fabio Mocata, pianista

Marta Leung, voce del tango

Cecilia Diaz e Oscar Gauna, maestri ballerini

Presentazione

Nato dall’incontro tra il tenore Fabio Armiliato, tra i più autorevoli interpreti della scena lirica internazionale, ed il pianista e compositore Fabrizio Mocata, CanTango prende avvio da una domanda prima ancora che da un repertorio: “possono il tango e il bel canto raccontare la stessa storia?“ “Da questa ricerca, dice Mocata, prende forma uno spettacolo capace di mettere in dialogo tradizioni musicali solo apparentemente lontane. Non si tratta di un semplice incontro tra generi, ma di una riflessione sul valore della voce come strumento di racconto. Se il bel canto italiano trova nel teatro il luogo naturale in cui raccontare i grandi sentimenti, il tango canción li affida alle strade di Buenos Aires, ai caffè, alle radio e alle milonghe, trasformando la quotidianità in racconto”. È da questa consapevolezza che si realizza il progetto artistico immaginato da Fabio Armiliato e Fabrizio Mocata, “un dialogo che non cerca di unire due repertori, ma di metterne in luce le radici comuni. CanTango rende omaggio a Gardel, Schipa e Piazzolla. Tre figure che appartengono a percorsi musicali diversi, ma che nello spettacolo sembrano dialogare con naturalezza e rappresentano da sole la genesi e l’evoluzione del tango ed il legame che ha con l’opera lirica. Ci hanno fornito un materiale musicale in cui trovare tanti punti di contatto e di condivisione. Questa ha generato un percorso di crescita condivisa e una profonda unione che si avverte nell’esecuzione dal vivo e nella messa in scena dello spettacolo”.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRC.

Info: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: info@promocuneo.it.