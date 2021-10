CUNEO/ Cinque compagnie di danza dal Piemonte alla Sicilia venerdì sul palco del Toselli

CUNEO CRONACA - Cinque compagnie italiane, dal Piemonte alla Sicilia, condividono il palco del Toselli di Cuneo, venerdì 8 ottobre, alle 21, offrendo quattro pièces dallo stile coreografico differente e dando vita ad uno spettacolo versatile e incalzante: EgriBiancoDanza (Piemonte), Megakles Ballet/Petranura Danza (Sicilia), Mandala Dance Company (Lazio), Gruppo Emotion (Abruzzo), Compagnia ResExtensa (Puglia).

I ballerini porteranno in scena coreografie che indagano l’origine della creazione artistica, il rapporto con il nostro pianeta malato, una riflessione sul concetto di resilienza. (Info e prenotazioni: promozione@egridanza.com / 3664308040).

La Rete interregionale Korto/Circuito è nata dalla volontà dalla Fondazione Egri per creare un confronto e un interscambio artistico e coreografico sul territorio italiano. Oggi, Korto/Circuito comprende cinque realtà differenti che nel corso degli anni si sono avvicinate e aggregate per creare un processo di coesione e avvicinamento a tematiche condivise che appartengono, da un lato, alla storia e alla cultura dell’uomo e dall’altro offrono un variegato insieme di sguardi sulle estetiche dell’arte teatrale, coreografica e performativa.

La Rete è oggi formata da: Compagnia EgriBiancoDanza (Piemonte), Megakles Ballet/Petranura Danza (Sicilia), Mandala Dance Company (Lazio), Gruppo Emotion (Abruzzo), Compagnia ResExtensa (Puglia).



Il Gruppo Emotion presenta Fermo immagine, un balletto che rappresenta una "polaroid", un’istantanea grave e leggera sul passato: paesaggi di guerra e ambienti stravolti da raid aerei. In questi contesti di stravolgimento della realtà il corpo agisce e reagisce facendosi voce, specchio delle sensazioni vissute; un corpo altro, aperto, empatico, stravolto, smembrato ma vivo!



Mandala Dance Company presenta il balletto HH_Homo Hummus, una produzione multimediale sull’attuale tema dei danni climatici causati dall’inquinamento ambientale per mano dell’uomo, che vuole essere un messaggio di sensibilizzazione affinché proprio dall’uomo stesso parta il cambiamento per una nuova rinascita prendendosi maggior cura del nostro pianeta.



La Compagnia ResExtensa presenta Non tutti sanno che… il quale vuole essere un racconto, un viaggio e una scoperta, che porta a visitare i meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica. Come si arriva a decidere che una cosa vada bene piuttosto che un’altra? Come si inventa, e cosa si combina per arrivare a uno spettacolo compiuto, pronto da presentare al pubblico? Ecco a voi un dietro “le quinte” che permette allo spettatore di vedere altri aspetti e altri punti di vista, solitamente nascosti. E, nel viaggio, si scopriranno insegnamenti e aneddoti indimenticabili dei grandi maestri.



Megakles Ballet/Petranura Danza presenta Aqua, una riflessione sul concetto di resilienza, cioè la capacità di un sistema di adattarsi al contesto e definire forme di r-esistenza per superare le criticità. Così per una sorta di analogismo nasce un movimento fluido come l’acqua che penetra la forma e ad essa si adatta investendone lo spazio con tratti precisi.



La Compagnia EgriBiancoDanza presenta FREEDOM, un assolo maschile in cui il danzatore esprime la sua necessità di libertà tramite una travolgente fisicità.