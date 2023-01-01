Cuneo, chiude nella notte tra il 20 e il 21 la galleria "Cittadina" per lavori sugli impianti

CUNEO
CUNEO CRONACA - Anas ha programmato la manutenzione notturna degli impianti all’interno della galleria ‘Cittadina’, tra il km 2,200 e il km 3,700 della statale 705 “di Cuneo”.
Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, la galleria sarà chiusa al traffico a partire dalle 21 di mercoledì 20 fino alle 6 del giorno successivo, giovedì 21 maggio. L’intervento è stato programmato in notturna per contenere il più possibile i disagi alla circolazione.
Durante la chiusura della galleria la circolazione sarà deviata sulla rete locale.