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Cuneo, chiude nella notte tra il 20 e il 21 la galleria "Cittadina" per lavori sugli impianti

CUNEO

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CUNEO CRONACA - Anas ha programmato la manutenzione notturna degli impianti all’interno della galleria ‘Cittadina’, tra il km 2,200 e il km 3,700 della statale 705 “di Cuneo”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, la galleria sarà chiusa al traffico a partire dalle 21 di mercoledì 20 fino alle 6 del giorno successivo, giovedì 21 maggio. L’intervento è stato programmato in notturna per contenere il più possibile i disagi alla circolazione.

Durante la chiusura della galleria la circolazione sarà deviata sulla rete locale.

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