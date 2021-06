Che storia l'estate: al via le attività all'insegna della cultura delle Biblioteche Ragazzi di Cuneo

CUNEO CRONACA - Con il mese di giugno sono ripartire le attività in presenza a cura della Biblioteca 0-18 di Cuneo e del Sistema Bibliotecario Cuneese e rivolte a bambini e ragazzi di tutte le età: laboratori, letture animate, spettacoli, tutti all’aperto nei cortili, giardini e parchi della città. Continueranno per tutta l’estate, con un fitto calendario consultabile sul sito bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it

Tra giugno e luglio, presso il cortile della Biblioteca 0-18 (via Santa Croce 6) si terranno laboratori e incontri di lettura per bambini da 6 mesi a 10 anni, tutti gratuiti, su iscrizione e a cura di Noau Officina Culturale.

Il 3 a il 10 luglio Fondazione Paideia proporrà due laboratori di lettura inclusivi rivolti a bambini dai 4 anni in su, per condividere storie preziose e immagini, leggendo anche i gesti.

Nei giardini Primo Levi, di fronte alla Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud (via Teresio Cavallo 3), continuano tutti i lunedì gli appuntamenti di Voci nel parco, letture ad alta voce a cura di Noau e realizzate in collaborazione con ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura OdV, rivolte a bambini dai 3 anni in su. L’ingresso è libero e per i lettori insaziabili che parteciperanno ad almeno quattro letture ci sarà una golosa sorpresa del Bar Centro.

Il 3 luglio inizia anche il ciclo di letture Librinpiscina: storie verdi e blu al lido di Cuneo. 14 appuntamenti di lettura ad alta voce per bambini dai 3 ai 10 anni, gratuiti e destinati agli utenti della Stadio del nuoto (Via Porta Mondovì, 7).

A partire dal 6 luglio, tornano le Storie di quartiere nel giardino della Casa del Quartiere Donatello: tre appuntamenti gratuiti e a ingresso libero di letture ad alta voce per bambini dai 6 agli 8 anni.

Torna infine la rassegna di teatro per i più piccoli “Un teatro in mezzo ai libri” che proporrà 5 date a partire da mercoledì 7 luglio fino all’8 settembre e verrà accolta nel cortile interno della Biblioteca 0-18, presso i Giardini Primo Levi del quartiere San Paolo (di fronte alla Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud) e nei giardini della Casa del Quartiere Donatello. Un esperimento di teatro diffuso che si inserirà in “Incanti in città” la ricca e variegata stagione estiva di teatro per bambini e ragazzi a cura della Compagnia Il Melarancio in collaborazione con il Comune di Cuneo.

Le attività destinate ai bambini da 0 a 5 anni sono realizzate nell’ambito del Progetto Nati per Leggere, sostenuto e promosso dalla Compagnia di San Paolo e dalla Regione Piemonte.

Le iniziative destinate ai bambini dai 7 ai 10 anni sono state progettate nell’ambito dell’iniziativa In/Out: comunque insieme, finanziata dal bando Cultura da Vivere della Fondazione CRC.

Vi aspettiamo!

Per informazioni: Biblioteca 0-18 di Cuneo – 0171.444641 – bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it