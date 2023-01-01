Cuneo celebra Marie Curie con una mostra sulla scienziata che studiò anche le acque di Lurisia

CUNEO CRONACA - Pro Natura Cuneo, l’Associazione Donne per la Granda e il Liceo Pellico-Peano di Cuneo presentano la mostra dedicata alla grande scienziata di origine polacca, vincitrice di due Premi Nobel e prima donna a vincere il Premio Nobel, Maria Sklodowska Curie.

I pannelli della mostra sono stati realizzati dall'Accademia Polacca delle Scienze di Roma e illustrano i tre viaggi in Italia compiuti dalla grande scienziata. Le sue scoperte sugli elementi chimici polonio e radio e i suoi studi sulla radioattività sono stati fondamentali per gli sviluppi della chimica e della fisica del Novecento.

Maria Slodowka Curie venne a Lurisia per studiare le acque termali considerate miracolose per le loro notevoli proprietà terapeutiche, attribuite dai ricercatori locali alla presenza nelle montagne circostanti dell’autunite, un minerale radioattivo.

Fu il Governo Italiano ad invitare Maria Sklodowska Curie, già Premio Nobel per la Fisica e per la Chimica grazie ai suoi studi sulla radioattività, a venire in Italia: a Ischia, a Montecatini e nell’agosto del 1918 a Lurisia. Maria Sklodowka Curie confermò le proprietà benefiche delle fonti di Lurisia, ricche di elementi radioattivi.

La mostra offre l’opportunità di approfondire la conoscenza di questa celebre donna, che ancora oggi è un grande modello di emancipazione femminile.

La mostra, in programma dal 6 al 28 marzo (inaugurazione venerdì 6 marzo alle 17), si potrà visitare nella Sala del Liceo Classico-Scientifico, a Cuneo, dal lunedì al sabato con orario 9-14,30 con ingresso da corso Giolitti 11 e giovedì e venerdì anche dalle 14,30 alle 17,30 con ingresso da via Monte Zovetto 8.