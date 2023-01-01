Cuneo celebra la Liberazione: fiaccolata, incontri e 120 luci per Duccio

CUNEO CRONACA - Cuneo celebra l’ottantunesimo Anniversario della Liberazione con la rassegna «Resistenze 2026 – Repubblica e Costituzione». Un mese di iniziative per rinnovare la memoria della Resistenza: il 24 aprile l’orazione a cura di Cathy La Torre e la tradizionale fiaccolata seguita un concerto live; il 30 un gesto collettivo per celebrare i centoventi anni dalla nascita di Duccio Galimberti

In occasione dell’ottantunesimo Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il Comune di Cuneo promuove un ampio calendario di appuntamenti culturali, civili e partecipativi dedicati alla memoria della Resistenza, alla difesa dei diritti e alla riflessione sul presente. Un percorso costruito insieme ad associazioni, istituti culturali, scuole e realtà del territorio, con l’obiettivo di rinnovare il significato del 25 aprile come patrimonio condiviso.

Il programma della rassegna, battezzata «Resistenze 2026 – Repubblica e Costituzione» ha fissato il suo debutto il 13 aprile nel Salone d’Onore del Comune con un nuovo appuntamento dei «Dialoghi sulla giustizia», dedicato alla figura di Piero Gobetti nel centenario della morte, attraverso il libro di Davide Mattiello.

Il 17 aprile, allo Spazio Incontri della Fondazione CRC, il ciclo “Resistenze di oggi – informare per resistere” affronterà il tema della guerra come tragedia umana e disastro ambientale con gli interventi di Antonello Pasini e John Mpaliza.

Il 18 aprile tornerà la «Biciclettata Resistente», giunta alla terza edizione: un itinerario in bici attraverso i luoghi simbolo della storia cittadina, guidato dal professor Gigi Garelli, con arrivo ad Arcipelago per una merenda conviviale. Il giorno successivo, 19 aprile, sempre ad Arcipelago, andrà in scena lo spettacolo «Ma chi fa la guerra?», un racconto musicale che intreccia voce, narrazione e fisarmonica.

Dal 21 aprile al 3 maggio, Largo Audiffredi ospiterà un’installazione collettiva realizzata con le scuole primarie e secondarie della città: un lavoro corale che restituirà lo sguardo delle nuove generazioni sulla memoria e sui diritti. La sera del 21 aprile, al Cinema Monviso, la rassegna Mondovisioni proporrà il documentario «The dialogue police», seguito da un confronto sul tema del diritto di espressione.

Il 22 aprile, all’Istituto Storico della Resistenza, verrà presentato il volume “I sentieri della libertà. La Banda della Val Pesio e le Formazioni Rinnovamento”, mentre il 23 aprile, nel quartiere San Paolo, si terrà la presentazione del libro “Caterina non ci sta” di Emilio Appiano, storia di una giovane donna che sceglie di ribellarsi al fascismo e unirsi ai partigiani.

Il 24 aprile, nel pomeriggio, alla Fondazione Nuto Revelli, il gruppo di lettura “Cime di Parole” dedicherà l’incontro al ruolo delle donne nella Resistenza e alle loro eredità nelle lotte civili contemporanee. In serata, al Parco della Resistenza, si svolgerà l’orazione pubblica a cura di Cathy La Torre, seguita dalla tradizionale fiaccolata accompagnata dalla Banda cittadina «Duccio Galimberti». Successivamente, la serata proseguirà in Largo Audiffredi per un concerto live con Tiorà e Cucoma Combo, momento conclusivo di una giornata dedicata alla memoria attiva e condivisa.

La mattinata del 25 aprile sarà segnata dalla consueta commemorazione istituzionale dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione. In serata, alle ore 21, al Teatro Toselli, andrà in scena lo spettacolo «Era un freddo giorno di sole», che racconterà l’irrompere della violenza nazifascista nella vita di un piccolo paese e la trasformazione di una piazza in un luogo di martirio e memoria.

Il ciclo «Resistenze di oggi» proseguirà il 29 aprile con un incontro dedicato ai valori della Costituzione e del Concilio Vaticano II, con Monsignor Corrado Lorefice e Nuccio Vara. Infine, il 30 aprile, Piazza Galimberti ospiterà l’iniziativa “Centoventi luci per Duccio”, un gesto collettivo in occasione dei centoventi anni dalla nascita di Duccio Galimberti: altrettante persone accenderanno simultaneamente una luce formando il numero 120 al centro della piazza. L’evento è aperto al pubblico e la cittadinanza è invitata a partecipare, anche come spettatrice, a questo momento di memoria condivisa. Ci si può “auto-candidare” per partecipare come portatori di luce: gli interessati possono iscriversi tramite il modulo reperibile QUI.

Il calendario degli eventi

13 aprile ore 17,30 | Salone d’onore del Comune di Cuneo

«Dialoghi sulla giustizia», «L’antifascista geniale» – Piero Gobetti nel centenario della morte, raccontato nel nuovo libro di Davide Mattiello (Presidente «Articolo 21 Piemonte») organizzato da ANPI sezione di Cuneo e Liberavoce. Per tutti.

17 aprile ore 21 | Spazio Incontri Fondazione CRC

«Resistenze oggi – informare per resistere, “La guerra come tragedia umana e disastro ambientale”» con Antonello Pasini e John Mpaliza organizzato da Centro culturale don Aldo Benevelli e Associazione Partigiana Ignazio Vian. Per tutti.

18 aprile alle 14,30 | Piazza Galimberti

«Biciclettata Resistente» (terza edizione), «Tour» in bici a Cuneo attraverso alcuni luoghi significativi della Resistenza, raccontati dal professor Gigi Garelli (direttore dell’Istituto Storico della Resistenza). Arrivo da «Arcipelago» (Via Meucci 32/34) e merenda conviviale. Per tutti (adatto anche a famiglie).

19 aprile alle 18 | «Arcipelago»

«Ma chi fa la guerra?», spettacolo di Massimiliano Carrino, con Massimiliano Carrino (voce e chitarra), Sonia Piccirillo (voce narrante) e Michele Schifano (fisarmonica). Ingresso riservato ai soci ARCI. Organizzato da Arcipelago APS. Per tutti.

Dal 21 aprile al 3 maggio | Largo Audiffredi

Installazione collettiva esito dei laboratori con le scuole primarie, secondarie di I e II grado del Comune di Cuneo. Aperto a scuole e cittadinanza.

21 aprile alle 20,30 | Cinema Monviso

Mondovisioni – i documentari di Internazionale “The dialogue police” + talk con un ospite esperto sul tema del diritto di espressione e protesta. organizzato da Noau officina culturale. Per tutti (adolescenti/adulti). 22 aprile alle 21, all’Istituto storico della Resistenza, presentazione de «I sentieri della libertà “La Banda della Val Pesio e le Formazioni Rinnovamento”« organizzato da Centro culturale don Aldo Benevelli e Associazione Partigiana Ignazio Vian. Per tutti.

23 aprile alle 18 | Via Cavallo, quartiere San Paolo

Presentazione del libro «Caterina non ci sta» di Emilio Appiano. Il libro narra la vita di Caterina, una giovane donna cresciuta in un’Italia segnata dal fascismo e dalla Seconda Guerra Mondiale che trova la forza di ribellarsi al regime e unirsi ai partigiani. organizzato dal Comitato di quartiere San Paolo. Per tutti (adolescenti/adulti).

24 aprile alle 16 | Fondazione Nuto Revelli

«Gruppo di Lettura Cime di Parole». «La Resistenza e le donne». Dalle donne partigiane e dalle madri costituenti arriva una voce di ispirazione e di guida per le lotte di resistenza delle donne di oggi. L’incontro di aprile del gruppo di lettura si svolge a partire da una selezione di brani sulle tematiche resistenze, lotte femministe e diritti civili.

24 aprile alle 20,30 | Parco della Resistenza

Orazione a cura di Cathy La Torre. Fiaccolata accompagnata dalla Banda cittadina «Duccio Galimberti”». A seguire | Largo Audiffredi (Via Roma) concerto live «Tiorà + Cucoma Combo» (per tutti).

25 aprile alle 21| Teatro Toselli

Spettacolo teatrale «Era un freddo giorno di sole». Quando su un piccolo paese tranquillo, con il tempo scandito dalle stagioni e dal tempo dei raccolti, le nuvole nere della guerra e i corvi feroci del nazismo travolgono le esistenze, ecco che ogni vita viene sconvolta e una piazza, un tempo dedicata a tranquilli mercati settimanali, diventa luogo di martirio e di memoria per uno dei momenti più tragici delle storie locali. organizzato da Accademia Teatrale Toselli. Per tutti (adolescenti/adulti).

29 aprile alle 21 | Spazio Incontri Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo

Resistenze di oggi – informare per resistere «Nel segno della speranza. I valori della Costituzione Italiana e del Concilio Vaticano II» con Monsignor Corrado Lorefice e Nuccio Vara organizzato da Centro culturale don Aldo Benevelli e Associazione Partigiana Ignazio Vian. Per tutti.

30 aprile alle 21 | Piazza Galimberti

QUI. L’evento sarà aperto al pubblico e tutte e tutti sono invitati a presenziare, anche solo come spettatori, per condividere questo gesto di memoria collettiva. «Centoventi luci per Duccio». In occasione dei centoventi anni dalla nascita di Duccio Galimberti (30 aprile 1906), il Comune di Cuneo organizza un’iniziativa che prevede la partecipazione di centoventi persone, ciascuna delle quali riceverà una luce da accendere nello stesso momento per formare il numero centoventi al centro della piazza. Ci si può «auto-candidare» per svolgere questo particolare ruolo di tedofori I cittadini interessati a partecipare come portatori di luce possono iscriversi tramite il modulo online disponibile. L’evento sarà aperto al pubblico e tutte e tutti sono invitati a presenziare, anche solo come spettatori, per condividere questo gesto di memoria collettiva.

I soggetti che organizzano e coordinano, insieme al Comune di Cuneo, le iniziative legate al «25 Aprile» sono, oltre all’ente capogruppo APS Lhi Balòs ETS: Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea della Provincia di Cuneo; Fondazione Nuto Revelli ETS; ANPI ETS – Comitato Provinciale di Cuneo; ANPI ETS – sezione Cuneo; Associazione Partigiana “Ignazio Vian”; Centro Culturale “Don Aldo Benevelli”; ANPPIA – sezione Cuneo; ANED – sezione Cuneo; Associazione Liberavoce OdV – Presidio di Cuneo; Associazione culturale Noau ETS; Arcipelago APS. I finanziatori, oltre al Comune di Cuneo, sono: Fondazione CRC, ARCI Cuneo-Asti, CGIL, CISL e UIL.