Cuneo celebra la Giornata della Danza con un progetto per renderla accessibile a tutti

CUNEO CRONACA - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, istituita dall’UNESCO nel 1982 e celebrata ogni anno il 29 aprile, la Fondazione Genta Giandomenico e La Maison de la Danse promuovono un’iniziativa itinerante nella città di Cuneo volta a valorizzare la danza come strumento di benessere fisico e mentale, inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita.

La Fondazione Genta Giandomenico, attiva nella promozione di progetti ed iniziative ad alto impatto sociale e culturale, e La Maison de la Danse, realtà di riferimento nel panorama coreutico locale, sono i soggetti promotori e organizzatori dell’iniziativa.

Le due realtà hanno sviluppato un progetto condiviso che integra cultura, sanità e sociale, in linea con i principi del welfare culturale, con l’obiettivo di rendere la danza accessibile a tutti.

Nell’intervista, Anna Genta, vicepresidente della Fondazione Genta Giandomenico, racconta come la danza sia uno strumento sociale di inclusione, oltre che di benessere.