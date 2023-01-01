Cuneo celebra i 100 anni del Rotary Club: convegno e concerto aperti al pubblico

CUNEO CRONACA - Il Rotary Club di Cuneo 1925, primo della provincia Granda e tredicesimo in Italia, celebra il suo centenario con un grande evento aperto alla cittadinanza.

Fondato il 18 ottobre 1925 per iniziativa dell’ingegner Luigi Burgo, imprenditore visionario e figura centrale del panorama economico piemontese, il Club ha attraversato un secolo di storia promuovendo valori di servizio, integrità e amicizia a favore della comunità locale e internazionale.

A cento anni esatti dalla prima riunione ufficiale, il presidente Daniel Gallina, imprenditore come il suo predecessore - insieme a tutti i Soci, invita la cittadinanza a partecipare all’evento conclusivo del Centenario, che si terrà sabato 18 ottobre presso il teatro Toselli di Cuneo (Via Teatro Giovanni Toselli, 9). La giornata si aprirà alle 15 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. A seguire, alle 15:30, si terrà il convegno rotariano aperto al pubblico, momento centrale dell’iniziativa. La manifestazione si concluderà alle 17:30 con il concerto dell’Orchestra d’archi Bartolomeo Bruni, che offrirà un suggestivo finale musicale all’incontro.

Interverranno autorità rotariane e civili, tra cui il Presidente del Distretto 2032, Dott. Luigi Gentile. Nel corso del convegno verranno presentate due importanti iniziative commemorative: l'annullo filatelico celebrativo con cartoline storiche, realizzate grazie al prezioso contributo della Fondazione CRC con fotografie in gentile concessione da archivio Bedino, e il nuovo volume storico del Club, a firma del prof. Aldo Alessandro Mola, Socio Onorario e storico di riferimento del Rotary cuneese.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Informazioni e modalità di prenotazione saranno disponibili sul sito e sui canali ufficiali del Rotary Club di Cuneo 1925.