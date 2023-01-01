Cuneo celebra 170 anni della Società di San Vincenzo de' Paoli con messa e mostra

CUNEO CRONACA - Sabato 27 settembre, alle 18, presso la Cattedrale di Santa Maria del Bosco e San Michele, in occasione della festa di San Vincenzo de’ Paoli, verrà celebrata la Santa Messa per i 170 anni di presenza a Cuneo della Società di San Vincenzo de Paoli. La funzione sarà officiata da S.E. Mons. Piero Delbosco, Vescovo della diocesi di Cuneo-Fossano e animata da “Pacem in terris”, coro interparrocchiale a servizio della Chiesa di Cuneo-Fossano.

Per l’occasione, nello spazio pedonale di Via Roma davanti all’ingresso del Duomo, verrà allestita la mostra itinerante "Il confratello Piergiorgio" che il Coordinamento Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta della Società San Vincenzo de Paoli ha dedicato a Pier Giorgio Frassati, proclamato Santo da Papa Leone XIV lo scorso 7 settembre a cento anni dalla sua morte.