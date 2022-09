CUNEO/ Cantiere corso Francia: criticità fanno slittare di qualche giorno la fine dei lavori

CUNEO CRONACA - Rimarrà chiuso ancora qualche giorno il tratto di corso Francia compreso tra l’ingresso del campo d’atletica Walter Merlo (civ. 30) e l’ingresso carraio del complesso Pegaso (civ. 14/D), a Cuneo. Durante l’esecuzione dell’ultima fase dei lavori, sono infatti emerse alcune criticità impreviste che hanno rallentato la conclusione dell’intervento.

In seguito alle prove di piastra effettuate la scorsa settimana, è stato rilevato che alcuni punti dello strato sottostante la sovrastruttura stradale non avevano sufficiente portata, col rischio di compromettere la tenuta dell’asfalto. Sono stati quindi effettuati degli interventi mirati per posare nuovo materiale e compattarlo, in modo da garantire una tenuta ottimale dell’asfalto.

La prossima settimana verranno effettuati gli ultimi lavori, tra cui la posa dei cordoli di contenimento dell’anello centrale della rotatoria e degli spartitraffico in immissione/uscita, la stesa dello strato di conglomerato bituminoso di collegamento (binder), la messa in quota degli elementi in ghisa dei sottoservizi (chiusini fogna, acquedotto, gas, telefono, fibra ottica e griglie delle caditoie) e la stesa del conglomerato bituminoso di usura (tappeto), il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica nella rotatoria (posa di punti luce, dei conduttori elettrici e collegamenti nei quadri tecnici) e il tracciamento della segnaletica orizzontale.

Salvo un deciso peggioramento delle condizioni meteo, i lavori dovrebbero concludersi entro la fine della prossima settimana, con contestuale riapertura al traffico veicolare del tratto di strada interessato.