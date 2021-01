Cuneo-Boves: la proposta di ripristino della pedancola sul Gesso aspetta di essere approvata

ADRIANO TOSELLI - Guido Olivero, presidente di quello che è correntemente chiamato "Comitato Pedancola", ovvero che si occupa dello storico attraversamento del torrente Gesso, tra Cuneo e Boves, invia il bilancio dello scorso difficile annp e le iniziative per questo 2021.

«Il 2020 era iniziato bene per il nostro Comitato. A gennaio avevamo avuto la promessa del Comune di Cuneo che avrebbe cercato le risorse economiche per eseguire lo studio di fattibilità di una passerella ciclopedonale, sulla base delle idee progettuali già sviluppate dai tecnici del Comitato. Purtroppo poche settimane dopo, il mondo è precipitato nella pandemia, una situazione nuova dove sono prevalse la preoccupazione per la salute, il lavoro e infine anche le difficoltà economiche: nuovi problemi rispetto ai quali il guado e la passerella sono secondari.

È arrivata poi la chiusura totale a bloccare buona parte delle attività e anche gli spostamenti, ed è allora che l’ingegner Carbonaro dell'Asd Atletica Cuneo non è stato ad aspettare. Con determinazione ed entusiasmo ha coinvolto ditte specializzate e professionisti del settore che hanno approfondito lo studio della passerella a funi e prodotto lo studio di una nuova soluzione con travi in legno lamellare ed una ulteriore soluzione a campate in ferro tipo Bailey. Insieme a quella più classica in acciaio e calcestruzzo, redatta in precedenza dall’ingegner Monaco, è quindi stata trasmessa al Comune di Cuneo.

A luglio, con un po' d’anticipo rispetto agli anni precedenti, è stato ripristinato il guado che in questa strana estate, con minori possibilità di vacanze e spostamenti, è stato più che mai utilizzato. Purtroppo le piogge di inizio ottobre, che a pochi chilometri hanno fatto enormi danni, lo hanno cancellato. Con l’anno nuovo, non appena l’emergenza lo consentirà, torneremo a sollecitare il Comune di Cuneo affinché siano vagliate le soluzioni tecniche proposte per la passerella e si proceda verso un vero e proprio progetto, nell’attesa che si presenti l’opportunità di accedere ai fondi necessari per la realizzazione.

Per il ripristino del guado, che è previsto dagli accordi tra i Comuni di Cuneo e Boves, dovremo attendere fino all'inizio dell’estate, così come vuole la Regione Piemonte».

Guido Olivero