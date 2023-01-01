Cuneo, Bosso Concept in concerto: le stagioni dell'angelo tra Piazzolla e musica contemporanea

CUNEO CRONACA - Domenica 7 dicembre, alle 16.30, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC a Cuneo, si terrà l’evento “Bosso Concept – Le Stagioni dell’Angelo”, in cui Jorge A. Bosso rileggerà Piazzolla con musiche originali ed elaborazioni proprie.

Il quartetto sarà formato da Ivana Zecca al clarinetto, Davide Vendramin al bandoneòn, Jorge A. Bosso al violoncello e Andrea Grossi al contrabbasso. Il programma prevede brani di Bosso e Piazzolla, tra cui Promenade V, Invierno Porteño, Primavera Porteña, Un Tango Onírico, Tango’s Gedanke, Alegorìa de un Tango, Oblivion, Otoño Porteño, Promenade III e Milonga Transfigurada.

Jorge A. Bosso ha una carriera internazionale come compositore e violoncellista. Ha realizzato la premiere di Bridges al Cremlino di Nizhny Novgorod, diretto da Mstislav Rostropovich, e nel 2009 ha presentato al Conservatorio Tchaikovsky il lavoro corale Der Frühling der Minnesanger. Tra le sue collaborazioni si annoverano artisti come Dora Schwarzberg, Enrico Dindo, Mario Brunello, Gavriel Lipkind e il Progetto Martha Argerich. Ha orchestrato la Sonata op.18 di Richard Strauss e rivisitato numerose opere del passato. Le sue composizioni spaziano da opere da camera a sinfonico-corali, e ha ricevuto commissioni da festival, istituzioni e solisti di fama internazionale.

Nel maggio 2014, al Festival Biblico di Vicenza, ha presentato le Tre meditazioni per coro misto e violoncello, e nel 2015 ha donato una partitura a Papa Francesco, pubblicata dalla Casa Musicale Sonzogno. Nel 2018 ha pubblicato Tangos at an Exhibition! insieme all’ensemble Bosso Concept. Nel settembre 2023, l’Orchestra Sinfonica Nazionale ha dedicato un concerto alla sua musica, con la sua partecipazione come solista, e nel giugno 2024 ha pubblicato il CD BROTHERS con Dora Schwarzberg, Enrico Dindo, Mario Brunello e Giovanni Sollima. Bosso sta inoltre lavorando al libro Utopie e Orizzonti, una raccolta di interviste e riflessioni sul mondo della cultura.

Il Bosso Concept Ensemble, attivo dal 2001, è una formazione poliedrica a organico variabile, dal quartetto all’orchestra, e propone repertori che spaziano dalla musica classica ai suoni di confine, con prime esecuzioni assolute e rivisitazioni del passato. Il gruppo ha partecipato a numerosi festival musicali europei, tra cui Summer Jazz Festival di Piacenza, Morellino Classica Festival, Festival Jazz di Villa Celimontana, Stagione Musicale Amici della Musica di Sondalo, Celloherbst am Hellweg e Festival di Graus, ricevendo consensi da pubblico e critica per originalità e qualità dei progetti.

La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, Banco Azzoaglio e con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Per informazioni su biglietti e abbonamenti: incontridautore@yahoo.it – cell. 333.4984128 / 393.3314628.