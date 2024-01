CUNEO/ "Attori per caso" di Roata Rossi torna sul palco con una commedia in piemontese

CUNEO CRONACA - La compagnia teatrale "Attori per caso" di Roata Rossi torna sul palco dopo con l’interpretazione di un nuovo spettacolo in piemontese. Il titolo scelto per diciannovesima performance della compagnia è “Quando l’amore c’è, la gamba tira el pè”, commedia scritta da Franco Roggero.

Tre atti di grandi risate, colpi di scena e tanto altro raccontano la storia di un simpatico ambulante, innamorato della bella farmacista che per avvicinarla compra ogni sorta di farmaci tra la preoccupazione della moglie e la curiosità della vicina di casa. Cerca di supportarlo l’amico Agenore e l’amico veterinario gli consiglierà le cure di una stravagante psico-sessuologa.

Il debutto sarà presso il Teatro Parrocchiale di Roata Rossi Sabato 27 gennaio alle ore 20,45. Le altre date sono: domenica 28 gennaio e 4 febbraio alle ore 15, Venerdì 2 e 16 febbraio alle 20,45 e sabato 3 e 17 febbraio alle ore 20,45. Prevendita biglietti presso la panetteria Meinero di Roata Rossi o al botteghino prima degli spettacoli salvo esaurimento posti. Per informazioni contattare il 3382128821. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza e per il sostegno delle opere parrocchiali.