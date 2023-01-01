Cuneo, ascoltare la letteratura: Giulia Boccaccio vince la Podcast Academy e dà voce a Pavese e Arpino

CUNEO CRONACA - Si è conclusa la seconda edizione della Podcast Academy “Ascoltare la letteratura”, il progetto promosso da CRC Innova e Fondazione Cesare Pavese in collaborazione con la New Media Academy di Chora & Will finalizzato a sperimentare nuovi linguaggi per la divulgazione culturale.

Giulia Boccaccio, di San Mauro Torinese, Innovation Consultant in Fondazione Piemonte Innova, è la vincitrice di questa seconda edizione, dedicata ai due romanzi totali di Cesare Pavese e Giovanni Arpino - La luna e i falò e L’ombra delle colline -: il suo progetto di podcast si intitola “Ripeness is all”. Nei prossimi mesi questa proposta verrà sviluppata come quarta stagione del podcast Era sempre festa, serie ideata da Fondazione Cesare Pavese e CRC Innova in collaborazione con Chora Media per raccontare l’opera di Cesare Pavese attraverso lo sguardo di lettori d’eccezione dal mondo della letteratura, della musica e dello spettacolo nelle prime due stagioni, e, a partire dalla terza, dalla prospettiva dei giovani aspiranti podcaster selezionati dall’academy. La quarta stagione verrà presentata al pubblico in occasione del Pavese Festival 2026, che si svolgerà a Santo Stefano Belbo dal 22 al 28 giugno prossimi.

La proposta vincitrice è stata scelta tra le dieci sviluppate durante i tre giorni di laboratorio – dedicati ad approfondire il processo che permette di trasformare la letteratura scritta in un’opera audio – che si sono svolti dall’11 al 13 settembre 2025 a Santo Stefano Belbo, paese natale di Cesare Pavese e sede della Fondazione Cesare Pavese: ognuno dei partecipanti, provenienti da tutta Italia, è stato accompagnato dai professionisti della New Media Academy di Chora & Will (Francesca Berardi, Ilaria Orrù, Luca Micheli e Andrea De Cesco) nello sviluppo del trailer sonorizzato del loro pilota.

Alla premiazione, che si è svolta al Rondò dei Talenti di Cuneo, sono intervenuti Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova, Gianluca Verlingieri, Consigliere Generale di Fondazione CRC, Pierluigi Vaccaneo, direttore di Fondazione Cesare Pavese e l’autrice di Chora Media Ilaria Orrù.

“La podcast Academy offre alle giovani generazioni un’occasione inedita di formazione e approfondimento, affiancati da Fondazione Cesare Pavese e dai professionisti di Chora Media, e permette di realizzare un prodotto culturale innovativo, che guida alla scoperta di autori fondamentali della cultura novecentesca e profondamente radicati nel nostro territorio. Un’iniziativa di grande valore che sposa appieno la mission di CRC Innova” commenta Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova.

«Il progetto Ascoltare la letteratura è il nuovo spazio di innovazione che la Fondazione Cesare Pavese e CRC Innova con Chora Media stanno sperimentando al fine di trovare un nuovo linguaggio per raccontare la letteratura del ‘900. L’ascolto occupa gran parte delle nostre giornate: costruire una narrazione che dall’opera di grandi scrittori proponga nuova partecipazione è la sfida che un ente culturale deve cogliere e proporre. Con il progetto di Giulia Boccaccio vogliamo trovare un punto di unione tra le due esperienze letterarie di Pavese e Arpino attraversando le loro opere più importanti e cercando i loro personaggi più rappresentativi nelle nostre quotidiane esperienze di vita» aggiunge Pierluigi Vaccaneo, direttore di Fondazione Cesare Pavese.