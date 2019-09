CUNEO/ Arriva il teatro di quartiere per riportare le "periferie" al centro della scena

Nell’ambito del progetto "Periferie al centro", le biblioteche per bambini e ragazzi di Cuneo, in collaborazione con la Casa del Quartiere Donatello, organizzano due spettacoli per bambini presso i quartieri Donatello e San Paolo. Si comincia sabato 28 settembre alle 16.30 presso la Casa del Quartiere Donatello con: "Ma con gran pena le reca giù", uno spettacolo di narrazione e teatro di figura con musica dal vivo.

Da bambini imparavamo una buffa frase per ricordare il nome delle Alpi: Ma Con Gran Pena le Re Ca Giù. Un piccolo trucco che aiutava la memoria, eppure nella fantasia diventava qualcosa di più, quasi una formula magica che come l’Apriti Sesamo spalancava le porte ad un mondo sconosciuto, misterioso. Nel nostro immaginario, con un po’ di timore reverenziale, per la sua grandezza, la montagna diventava una presenza viva e pensavamo a lei quasi come ad una persona …

Tre personaggi (un attore narratore e animatore di figure e pupazzi, una cantante pittrice e un musicista) raccontano alcune storie intrecciate che narrano degli animali, delle persone e delle creature misteriose che popolano le valli e le vette delle Alpi cuneesi. Faremo così la conoscenza del mitico Dahu, andremo indietro nel tempo, quando il Monte Bracco era un vulcano, conosceremo un vecchio eremita che viveva in cima a una montagna con la sola compagnia di una capra, scopriremo la strana storia di un pastore rapito dai lupi e con un po’ di paura ci imbatteremo in un convegno di masche burlone.

Lo spettacolo è a cura di Gimmi Basilotta, Isacco Basilotta e Gaia Marlino della Compagnia Il Melarancio. Consigliato a partire dai 5 anni. L’ingresso è gratuito. Il secondo spettacolo Dove vanno a finire i palloncini? della compagnia Assemblea Teatro di Torino si terrà domenica 13 ottobre nei giardini Primo Levi del Quartiere San Paolo. Entrambe le iniziative si inseriscono nel progetto Periferie al centro-Dpcm 25.05.2016 – Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie – Intervento 19 Attività culturali.