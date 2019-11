CUNEO/ Arredo vintage? In casa anche il bagno si può trasformare con lo stile retrò

Negli ultimi anni c’è uno stile di arredamento che è un vero must, che supera anche di gran lunga lo stile moderno. Parliamo dello stile vintage: retrò, stupefacente, d’effetto, questo stile è in grado di trasformare la casa in una scenografia di un film. Il bagno vintage può dare un tocco originale e inaspettato alla casa, stupendo gli ospiti e accompagnando i padroni di casa nei momenti più intimi.



Ma che cosa vuol dire arredare in stile vintage? Si parla di “vintage” quando si fa riferimento a quella linea di oggetti e mobili che hanno più di vent’anni o, meglio, che hanno uno stile di un paio di decenni fa, almeno. È chiaro che ogni decennio ha un suo stile, colori e caratteristiche e per arredare con coerenza bisogna un po’ informarsi, per non mettere insieme un’accozzaglia di cose di decenni differenti. Per arredare il bagno in stile vintage non serve avere ereditato oggetti da una nonna o andare a caccia di prodotti in tutti i mercatini dell’usato, è semplicemente necessario comprare le cose in stile vintage. Si tratta cioè di oggetti prodotti oggi, con lo stile di ieri.

Le soluzioni più moderne di arredamento prevedono in realtà l’associazione di arredi nuovi, moderni, quindi con carattere molto essenziale, ad altri che invece hanno proprietà prettamente vintage. Per avere una casa di design e mobili per il tuo bagno da associare ad arredi vintage ereditati o acquistati, scegli di comprare online, cosicché potrai risparmiare senza dover scendere a compromessi per quanto riguarda la qualità. Dopotutto il bagno merita attenzione e cura, visto che si tratta di un ambiente dedicato proprio alla persona e al relax.



Non importa se la vostra stanza da bagno è piccola o grande, se arredata con strategia, con i giusti mobili per il bagno e colori, può essere in tutti i casi un luogo piacevole per coccolarsi sin dal mattino. Per arredare un bagno in stile vintage bisogna entrare nell’ottica di arricchire l’ambiente con decori, scenografie e arredi che ci portino indietro nel tempo al decennio che preferiamo. I mercatini dell’antiquariato sono ottimi luoghi dove trovare qualche elemento di questo tipo, ma, come anticipato, non è sempre necessario che le cose risalgano realmente a quei tempi. I sanitari, ad esempio, di norma si comprano comunque nuovi e avranno forme classiche, morbide ed eventualmente dettagli capaci di dare quel tocco di carattere che si desidera.

Le piastrelle sono quello che ci vuole come pavimentazione e rivestimenti: i colori dipendono dai gusti personali. È bene comunque rammentare che i colori chiari ingrandiscono, quindi sono l’ideale, per esempio, per un bagno troppo piccolo che va allargato. Bisogna ricordare che avere un bagno in stile vintage non vuole dire non dotarsi delle comodità, ma solo che vanno mascherate. Se si vuole, ad esempio, mettere una vasca idromassaggio, lo si può fare, ma bisognerà scegliere uno stile adatto o comunque essenziale che non stoni. Ben vengano specchi con cornici, fiori secchi ed elementi per esempio in ferro battuto.